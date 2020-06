Miglior iPhone: quale modello comprare

Vi aiutiamo a scegliere il miglior iPhone da comprare per le vostre esigenze e per il vostro budget. La scelta è ampia, quindi vogliamo fare un po' di chiarezza e differenziare i vari modelli

Sono trascorsi ormai più di dieci anni da quando Steve Jobs presentò il primo iPhone. Apple ha continuato a produrre nuovi modelli, migliorando di anno in anno sia le caratteristiche hardware che software. Ad oggi quindi abbiamo sicuramente una vasta scelta di iPhone tra i quali selezionare il nostro prossimo acquisto. Siamo però consapevoli che la decisione da prendere non è così semplice, quindi abbiamo pensato di proporvi questa guida, nella quale vogliamo offrirvi una panoramica completa sull'attuale linea iPhone. Partendo dai dispositivi meno costosi, fino ad arrivare ai top di gamma da mille euro, analizzeremo l'intera offerta di Apple per capire qual è il miglior iPhone per ogni esigenza, prendendo in considerazione esclusivamente i modelli compatibili con l'ultima versione del sistema operativo iOS.

Fasce di prezzo Per semplificare la scelta d'acquisto del vostro prossimo iPhone abbiamo pensato di suddividere la nostra guida in diverse fasce di prezzo. In seguito troverete la descrizione di ognuna di queste fasce, mentre in fondo l'elenco completo dei modelli consigliati. Scelta Economica Quando si parla di iPhone, spesso si pensa ad uno smartphone costoso per utenti di nicchia. Se questo poteva essere vero diversi anni fa, da un po' di tempo è possibile entrare nel mondo iOS spendendo veramente molto poco. Ci sono infatti ancora delle valide opzioni di acquisto sotto i 200€, considerando anche l'ottimo mercato dei prodotti ricondizionati. I due modelli economici di iPhone consigliati sono rivolti a chi utilizza lo smartphone per le azioni più semplici, adatti magari alle persone più anziane o meno pratiche. Vi proponiamo infatti due buoni prodotti per utilizzare chiamate, messaggi, WhatsApp, fotocamera, mail, navigazione web basilare, consultazione del meteo, gestione delle note ecc. Gli iPhone più economici attualmente sono dunque: iPhone SE (2016)

iPhone 6s e 6s Plus Sotto i 300€ Passando ad una fascia di prezzo superiore, troviamo altri modelli piuttosto interessanti, per coloro che sono disposti a spendere qualcosa di più. Il prezzo più alto vi permetterà di ottenere un dispositivo con un hardware migliore (principalmente fotocamera e processore), che continuerà a ricevere aggiornamenti per un periodo più lungo. Altre caratteristiche importanti da tenere in considerazione per questi modelli sono l'assenza dell'ingresso jack per le cuffie e la presenza dell'impermeabilità con certificazione IP67. Gli iPhone attualmente sotto i 300 euro sono: iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 Sotto i 500€ Alzando ulteriormente il budget, arriviamo ad una fascia premium, seppure ancora lontana dal prezzo dei top di gamma. I prodotti che troverete qui sono degli ottimi smartphone, nonostante certi possano già risultare vecchi rispetto alla loro uscita sul mercato. Apple però continuerà a supportarli per diversi anni, quindi restano ancora una validissima opzione d'acquisto. Sotto i 500 euro sono dunque questi i migliori iPhone ad oggi: iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR Top di gamma Infine saliamo all'ultimo gradino rappresentato dai migliori iPhone in commercio. Con la qualità sale però anche il prezzo, che in determinati casi raggiunge e supera i mille euro. Tutti gli smartphone elencati in seguito sono veramente eccellenti per qualsiasi utilizzo e lo saranno anche per i prossimi anni, grazie a costanti aggiornamenti software ed ottimizzazioni varie. iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone 12

iPhone SE (2016) iPhone SE è un ottimo smartphone per chi preferisce avere uno schermo di dimensioni ridotte, grazie al suo display da 4 pollici è attualmente l'iPhone più piccolo a supportare ancora iOS 13. La sua fotocamera fa ancora delle foto buone e registra video in 4K. L'unica debolezza (dovuta alle sue dimensioni contenute) è l'autonomia, che potrebbe far storcere il naso a coloro che utilizzano lo smartphone intensamente durante tutto il giorno. Per il resto, tutte le applicazioni di uso comune funzionano senza problemi, a patto di accettare qualche rallentamento occasionale. Prezzo: si trova quasi esclusivamente ricondizionato, ma in ottime condizioni a 130-150€ su Amazon, nuovo attorno ai 200€.

iPhone 6s e 6s Plus Se volete un iPhone leggermente più grande dell'iPhone SE, ma comunque molto economico, vi consigliamo indubbiamente l'iPhone 6s. Oltre ad avere uno schermo da 4,7 pollici (oppure 5,5 pollici nella versione Plus), ha un hardware pressoché identico all'iPhone SE. Migliora però l'autonomia, grazie alle dimensioni più generose. Prezzo: anche questo modello si trova principalmente nella versione ricondizionata con un anno di garanzia a circa 150-180€ su Amazon, arrivando fino a 200€ per il modello Plus.

iPhone 7 e 7 Plus Hanno un design praticamente uguale all'iPhone 6s e 6s Plus, ma dispongono di una fotocamera migliore (doppia fotocamera per il modello Plus), una batteria leggermente più capiente, l'impermeabilità con certificazione IP67, speaker stereo ed in generale un hardware più potente. Prezzo: lo potete trovare spesso sotto i 300€ (anche nuovo), con i prezzi dei ricondizionati garantiti che si aggirano attorno ai 200-230€ su Amazon.

iPhone 8 Ancora una volta lo stesso design degli iPhone 6s e iPhone 7. Sul retro troviamo una scocca in vetro per favorire la ricarica wireless della batteria. La Fotocamera migliorata ed il processore più prestante lo faranno sicuramente invecchiare più lentamente rispetto ai modelli precedentemente elencati. A livello hardware risulta essere praticamente alla pari con l'iPhone X, uscito esattamente nello stesso periodo. Prezzo: si può trovare ricondizionato a circa 300€ su Amazon, mentre per un modello nuovo dovreste spendere qualche decina di euro in più.

iPhone SE (2020) Se vi piace il design dell'iPhone 8, con l'aggiunta di un hardware interno aggiornato, la migliore scelta ricade indubbiamente sul nuovo iPhone SE (2020). Non esiste smartphone migliore per le sue dimensioni piuttosto contenute. Il design è chiaramente vecchio, ma può risultare comunque piacevole. Ha lo stesso processore e fotocamera dei recenti iPhone 11 e 11 Pro, quindi potrete utilizzarlo ancora per parecchi anni.

Prezzo: Si trova nuovo a circa 500€ su Amazon, ma siamo sicuri che il calerà nei prossimi mesi fino a raggiungere presto un prezzo fisso di circa 400€.

iPhone X iPhone X essenzialmente lo stesso hardware dell'iPhone 8, ma un design molto più moderno ed un display di dimensioni maggiori. Lo schermo OLED si nota rispetto ai classici LCD di tutti gli iPhone elencati in precedenza. Seppure sia uno smartphone del 2017, risulta essere ancora ottimo per un qualsiasi tipo di utilizzo. Prezzo: lo si può trovare su Amazon a circa 440€ ricondizionato. Veramente un'ottima offerta in rapporto qualità/prezzo.

iPhone XR Con un design simile all'iPhone X ed un prezzo leggermente superiore iPhone XR si presenta come una valida alternativa per coloro che vogliono più autonomia ed uno schermo leggermente più grande. Il suo processore più recente li permetterà di ricevere aggiornamenti per più tempo. Ha però una singola fotocamera ed uno schermo LCD, invece che l'ottimo OLED dell'iPhone X. Prezzo: lo si trova ricondizionato su Amazon a circa 490€. I modelli nuovi hanno un costo decisamente superiore, infatti a quel prezzo non vale la pena considerarli.

iPhone 11 Spendendo qualche decina di euro in più rispetto all'iPhone XR nuovo, riceverete un prodotto di ultima generazione con anni di supporto software garantiti per il futuro. L'autonomia di iPhone 11 ricopre facilmente l'intera giornata. La doppia fotocamera con l'obiettivo ultra grandangolare e la modalità notturna permettono di raggiungere livelli altissimi nel reparto foto e video. L'unico difetto potrebbe essere il display LCD, invece dell'OLED. Probabilmente rappresenta il miglior iPhone in rapporto qualità prezzo mai esistito. Prezzo: si può trovare nuovo su Amazon a circa 730-770€, magari anche a meno considerando qualche prodotto ricondizionato.

iPhone 11 Pro e Pro Max Indubbiamente questi due smartphone rappresentano il meglio del meglio. Rispetto all'iPhone 11 hanno un display OLED di altissimo livello e la tripla fotocamera posteriore (grandangolare, ultra grandangolare e telefoto x2). Per il resto condividono le stesse specifiche dell'iPhone 11 con delle dimensioni diverse: uno è leggermente più piccolo (5,8"), l'altro leggermente più grande (6,5"). Prezzo: lo si trova su Amazon a circa 1.000€ per il modello normale e a 100€ in più per il modello Max.