Monster Hunter Now, con la Stagione 2 si fa sul serio: arriva il primo Drago Anziano e la Lancia-Fucile

Ora il gioco si prepara a un nuovo capitolo, grazie alla Stagione 2 - Festa delle bolle in tempesta - Parte I e il corposo aggiornamento di giugno, che nel momento in cui state leggendo queste righe è già disponibile per il download, dando il benvenuto al primo drago anziano, il temibile Kushala Daora, in aggiunta ad altri due mostri, funzionalità e una nuova tipologia di arma, la Lancia-Fucile. Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima i nuovi contenuti tramite una presentazione condotta dal senior producer Sakae Osumi, ecco un riepilogo delle sfiziose novità arrivate per tutti i giocatori.

Nonostante un certo scetticismo iniziale, quello di Monster Hunter Now si è rivelato un esperimento di successo , con l'hunting game mobile nato tra la collaborazione tra Capcom e Niantic, gli autori di Pokémon GO, che è riuscito a conquistare una fetta di pubblico non indifferente, con oltre 15 milioni di download in tutto il mondo.

Arrivano i draghi anziani, si parte dal Kushala Daora

Con gli aggiornamenti pubblicati ad aprile e maggio, gli sviluppatori hanno rafforzato l'impianto di caccia multiplayer, ad esempio inserendo ricompense aggiuntive per le missioni affrontate in gruppo, la possibilità di partecipare alle Cacciatone anche con giocatori che non si trovano nelle nostre vicinanze, e inserendo un sistema di potenziamento dell'equipaggiamento con la Vago Fusione.

Con il senno di poi sono state tutte modifiche e ritocchi in vista di quella che a tutti gli effetti possiamo considerare una prima grande sfida da endgame di Monster Hunter Now, ovvero gli "Scontri con il Drago Anziano", i mostri più temuti e pericolosi dell'universo di Monster Hunter. Il primo ad arrivare su Now è il Kushala Daora, un drago ricoperto da uno strato di pelle d'acciaio e in grado di annichilire i cacciatori con potenti raffiche di vento e tornado.

Per prendere parte a queste cacce ad alto tasso di difficoltà è necessario aver raggiunto il grado cacciatore 11 e possedere i buoni Ultracaccia, che sostituiscono quelli Cacciatona. Inoltre, queste missioni possono essere affrontate solo con un GC 11 o superiore. Al di fuori di eventi speciali i draghi anziani appariranno nel gioco solo in due orari precisi (le 7:15 e le 22:20 locali) in punti specifici della mappa. Preparatevi mentalmente a scontri molto difficili e che, stando alle parole di Osumi, allo stato attuale sono quasi impossibili da completare in solitaria e molto più lunghi del normale.

Il Kushala Daora, il primo drago anziano di Monster Hunter Now

Anche le dinamiche di questi combattimenti sono differenti dal solito. I draghi anziani infatti possiedono una barra vitale divisa in due segmenti: svuotando il primo, il timer della caccia viene prolungato, dando vita a una fase 2. Anche il sistema delle ricompense è diverso. Infatti, non è necessario eliminare questo pericoloso mostro per ottenere delle ricompense, per quanto riuscire in questa impresa assicura un bottino di ben otto materiali, in aggiunta a quelli bonus per la rottura delle parti. Basta anche sgonfiare la sua barra vitale del 20% e "Respingere" il mostro per ottenere un premio, con il numero che aumenta in maniera proporzionale ai danni totali.

Sullo scontro con il Kushala Daora di per sé, invece, non ci è stato mostrato molto di più di quanto non si veda già nel trailer della Stagione 2. Del resto, il team di Niantic vuole lasciare ai giocatori il "piacere" di scoprire la distruttività del Kushala Daora in battaglia, ben nota ai fan di lunga data della serie: aspettatevi di dover fare i conti con tornado che si spostano lungo il terreno di caccia, esplosioni d'aria compressa e attacchi in volo. In bocca al lupo!

Il Khezu, uno dei nuovi mostri della Stagione 2 di Monster Hunter Now

Il Kushada Daora non è l'unica aggiunta al roster dei mostri di Now. Assieme a lui sono arrivati anche il Basarios, una creatura di grossa taglia ricoperta da una dura armatura di roccia e che subisce danni concreti solo colpendo le sue parti incandescenti, e il Khezu, un raccapricciante wyvern volante in grado di allungare il collo e generare pericolosi attacchi di tuono che potrebbe benissimo figurare in un Resident Evil. Da oggi fino al 23 giugno questi mostri avranno maggiori probabilità di apparire in gioco. Inoltre, completando le missioni urgenti della storia della Stagione 2, appariranno sporadicamente nella mappa il Pukei-Pukei corallino e lo Zinogre.

Come da prassi, i materiali dei nuovi mostri permettono di forgiare armi e armature inedite e di accedere quindi a nuove abilità. In particolare il producer Osumi ha suggerito che le armi del Kushala Daora sono su tutto un altro livello rispetto a quelli dei mostri standard e possiedono l'abilità Legame del cacciatore, che aumenta i danni di un'abilità in base a quanti cacciatori in squadra l'attivano. Per il resto troveremo equipaggiamento che potenzia i danni da tuono e Artiglieria, che garantisce un bonus ai danni esplosivi e che si rivelerà essenziale per la Lancia-fucile.