Monster Hunter Rise: video spiega il funzionamento delle armi leggere

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, per illustrare le armi leggere presenti in gioco e il loro funzionamento. Si parte con spada e scudo, si passa alle doppie lame, quindi alla spada lunga e si finisce con la balestra leggera.

Come viene fatto notare, le armi leggere sono pensate per quei giocatori che preferiscono mantenere una maggiore mobilità in combattimento. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Se volete avere più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recente anteprima di Monster Hunter Rise, in cui il buon Christian Colli ha scritto:

La presentazione cui abbiamo assistito è servita a mostrarci finalmente un paio di cacce vere e proprie, le funzionalità più importanti nel villaggio di Kamura, alcune novità super interessanti come la sala di addestramento e la libertà di movimento nell'hub principale, ma anche la dinamicità e la frenesia dei nuovi scontri, impreziositi dall'Insetto filo e da tutto quello che consente di fare in combattimento e non solo. Monster Hunter Rise rischia seriamente di superare ogni più rosea aspettativa, e ci sono ancora parecchi contenuti che non abbiamo visto. La domanda a questo punto è una sola: correrete a comprarlo su Switch o aspetterete un annetto per giocarlo su PC?