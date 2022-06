Multiplayer.it Summer of Games, seguite con noi gli eventi e le live dell'estate 2022

Tra eventi, presentazioni e nuovi annunci, pare proprio che non sentiremo la mancanza dell'E3. Nonostante la storica fiera di Los Angeles sia stata rinviata al prossimo anno, questo non vuol dire che l'estate 2022 sarà meno calda per gli appassionati di videogiochi. Alla vigilia dello State of Play in cui Sony mostrerà nuovi giochi per PS5 e (finalmente) PlayStation VR 2, prende forma quello che sarà un programma di appuntamenti estivi assai vario e che ci terrà compagnia nel corso delle prossime settimane. A presentazioni più piccole e mirate - come quella dedicata ai giochi Warhammer o a un nuovo e misterioso progetto SEGA - si affiancheranno alcuni degli eventi in streaming più attesi dell'anno, con particolare interesse verso lo showcase di Xbox e Bethesda e il Summer Game Fest Live.

Non solo eventi internazionali: sempre questo mese seguiremo la nuova edizione di JOIN, show dedicato ai team di sviluppo italiani, mentre a luglio si terrà l'annuale premiazione degli Italian Video Game Awards. Il mese di agosto vedrà poi il ritorno del QuakeCon e, soprattutto, della Gamescom di Colonia, che si aprirà con la cerimonia dell'Opening Night Live. Infine, a settembre l'estate si chiuderà all'insegna del Tokyo Game Show e delle più attese produzioni sviluppate dai team giapponesi.

Al momento di scrivere mancano all'appello alcuni nomi che, siamo pronti a scommetterci, si aggiungeranno alla festa molto presto, con Nintendo che da anni presenta la sua lineup di giochi in un ricco Direct estivo, mentre altri publisher come Ubisoft e Square Enix potrebbero approfondire i titoli in sviluppo con altri eventi live.

Ah, dimenticavamo un dettaglio: torneremo a raccontarvi i principali eventi direttamente dai luoghi in cui saranno organizzati, incontrando sviluppatori e provando con mano alcuni dei giochi più attesi dell'anno. A Los Angeles giocheremo in anteprima le novità del Summer Game Fest, per poi volare a Colonia per la Gamescom e a Tokyo per il TGS 2022: il tutto mentre continueremo a intrattenervi, informarvi e discutere quotidianamente delle ultime novità. Insomma, la Summer of Games di Multiplayer.it, la nostra estate all'insegna dei videogiochi, torna alla grande, e speriamo avrete voglia di seguirla in nostra compagnia, sulle pagine del sito, con i nostri video su YouTube e in compagnia delle nostre live su Twitch.