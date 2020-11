Pandemie virtuali: i videogiocatori le hanno già vissute

Il medium videoludico è sempre più vicino alla vita reale grazie a caratteristiche sviluppatesi esponenzialmente negli ultimi anni. Innanzitutto il concetto di gioco online e di socialità virtuale, negli anni '90 nato su PC in modo primordiale e oggi esploso "grazie" a social network integrati e videogiochi di ruolo online. Poi, sicuramente, la sempre maggiore capacità di elaborazione grafica ha permesso simulazioni prima impensabili, con la conseguenza che molte esperienze reali o verosimili sono state trasportate in modo molto convincente in trasposizioni digitali. I fatti di cronaca mondiali di quello che passerà alla storia come uno degli anni più sfortunati di sempre, questo burrascoso 2020, stanno facendo riflettere molto la comunità videoludica. Non solo perché, spinti a rimanere chiusi in casa, il tempo passato davanti alla TV è cresciuto esponenzialmente, ma soprattutto perché in molti hanno associato la recente pandemia di Covid-19 a situazioni già vissute in passato in svariati videogiochi. Scopriamo insieme quali!

L'epidemiologo e professore Eric Lofgren, intervistato da PC Gamer, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti affermando che: "Quando le persone reagiscono alle emergenze sanitarie, queste reazioni plasmano davvero il corso delle cose. Questo (il Covid-19, NdR) è un virus che si sta diffondendo tra le persone e il modo in cui le persone interagiscono, si comportano e si conformano alle figure di autorità, bhè, queste sono tutti fattori molto importanti per il suo sviluppo"

Le reazioni alla pandemia virtuale (poi rientrata con un grande "reset" del gioco) furono molto realistiche contemplando utenti "negazionisti" che se ne andavano allegramente in giro infettando altri giocatori, altri "previdenti" che staccarono la connessione per paura di danni irreparabili al proprio alter-ego virtuale, malati asintomatici come molti NPC che non presentavano sintomi ma erano in grado di trasmettere il "sangue corrotto". Una storia che ha insegnato molto a tanti, insomma.

Se esiste una caratteristica tipica e comune a tutti i videogiocatori è sicuramente quella dell'adattamento. Anni passati vivendo esperienze virtuali di ogni genere ci hanno plasmato facendoci vivere disastri, pandemie e situazioni di emergenza delle più svariate gravità. Una delle più incredibili storie è quella di World of Warcraft e la pandemia del " Corrupted Blood " scoppiata a causa di un bug nel 2005. Tutto ebbe origine dagli attacchi del boss Hakkar che provocava danni costanti alla vitalità dei giocatori, trasmissibili da personaggio a personaggio. Tutto ciò doveva rimanere legato alla sua quest ma inavvertitamente gli effetti del suo attacco si propagarono oltre i confini immaginati dai programmatori. Dopo pochi giorni buona parte dell'intera mappa di World of Warcraft era stata infettata, e con essa tantissimi giocatori che per l'occasione furono addirittura studiati da una equipe dell'Università di Boston e del New Jersey.

The Last of Us e le similitudini con la recente pandemia mondiale

Non possiamo non citare il capolavoro di The Last of Us pensando a come, forse più di tutti, abbia saputo simulare all'interno di un videogioco una pandemia globale. La storia di questo videogioco ha un fondo di verità scientifica, inoltre. Pare che l'idea iniziale del suo sviluppo sia nata guardando una puntata di Planet Earth dell'emittente nazionale britannica BBC, durante la quale venivano mostrate delle formiche infettate dal fungo chiamato Cordycpes, poi effettivamente "usato" anche nella trama del gioco. Gli sviluppatori si chiesero cosa sarebbe accaduto se questo fungo avesse infettato l'uomo invece che un insetto, provando a immaginare i risvolti sociali e politici di una malattia a livello globale. Nel gioco, infatti, i militari provano a contenere la pericolosa diffusione del fungo tramite una lunga quarantena, ferocemente osteggiata da un gruppo organizzato chiamato "Le luci".

Possono essere notate molte similitudini con quanto accaduto nel gioco e la situazione attuale di pandemia, a partire dall'estesa quarantena in cui è finito tutto il mondo, un diritto che davamo per scontato come la libertà che ci è stato negato, ma anche la rivincita della natura sull'uomo e sulle città, per una volta abbandonate a loro stesse.