I 10 giochi PC con la miglior grafica

Quando l'argomento sono i giochi PC con la grafica migliore, è necessario tenere a mente che i parametri sono parecchi. Talvolta il colpo d'occhio si sposa con un motore avanzato, sopperisce a mancanze tecniche, lascia il posto al numero di personaggi, alla fisica, alla distanza dell'orizzonte e a decine di altri parametri che possono comunque contribuire a regalarci mondi coinvolgenti e realistici. La resa grafica dipende inoltre dal design, dagli escamotage, dai filtri che su PC diventano vitali per i multipiattaforma e dall'ottimizzazione che può diventare determinante, regalandoci titoli che si distinguono in relazione ai requisiti hardware di riferimento e al framerate. Tutti elementi da considerare in una selezione che, comunque, tiene sempre conto della spettacolarità di quello che appare su schermo.

Nella maggior parte dei casi il biglietto da vista del videogioco è il cosiddetto colpo d'occhio, quella cosa per cui sulle prime non si fa caso al particolare stonato. Altre volte invece dobbiamo tapparci il naso di fronte a un primo impatto non esaltante, per poterci godere elementi che non valorizzano solo la tecnica ma anche il gameplay, come mille astronavi su schermo, diecimila uomini sul campo di battaglia, spazi sterminanti, distanza visiva elevata e fisica sia dei personaggi che degli oggetti. Basti pensare ad Halo che, pur non brillando sempre per il suddetto colpo d'occhio, trova sempre il modo di sorprenderci dal punto di vista tecnologico con trovate sorprendenti che fanno sempre parte dei meriti tecnici.

Ma il comparto tecnico include anche gli escamotage, come nascondere texture imperfette sotto a luci particolarmente intense, o dare l'illusione di un mondo aperto implementando i modo intelligente i confini. Inoltre l'equazione include filtri, dettagli, risoluzione delle texture ed effetti grafici che sono decisamente importanti su PC, laddove spesso la mole poligonale risulta frenata nei titoli multipiattaforma che devono girare anche su console. Ma la possibilità di spingere al massimo post processing, antialiasing, distanze e qualità delle texture garantisce vantaggi, con titoli come Red Dead Redemption 2 che, già ottimo su console, diventa uno spettacolo su PC con alcuni scorci che sono capaci di trascinarci quasi letteralmente nel vecchio quest.

Su PC dobbiamo poi considerare anche il ray tracing, almeno per ora esclusivo delle RTX, che talvolta soffre un'implementazione timida o poco ottimizzata, ma in alcuni casi rivoluziona ombre, luci e riflessi garantendo un balzo in avanti notevole che si presume compirà un altro passo in avanti, in termini di resa complessiva, con l'attesissimo Cyberpunk 2077. Ma non è l'unica strada. Basti vedere la demo dell'Unreal Engine 5 e il livello raggiunto dalle luci precalcolate e dalle texture con i mod di Skyrim e dei vari Grand Theft Auto che grazie ai modder sopravvivono alla grande alla prova del tempo, con The Witcher 3 che solo migliorando le texture risulta un titolo ancora in grado di sorprendere. Vediamo dunque quali sono i giochi PC con la migliore grafica in assoluto, uno per uno.