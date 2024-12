PlayStation Plus nel 2024: è stato un buon anno?

PlayStation Plus nel 2024 ha cercato di restituire centralità all'abbonamento Essential attraverso una serie di aggiornamenti sempre molti validi e interessanti che nel corso dell'anno hanno portato nel catalogo accessibile a tutti gli utenti giochi di grande spessore e qualità, con anche un paio di importanti debutti assoluti. Da questo punto di vista il miglioramento rispetto agli alti e bassi del 2023 è sembrato netto, sebbene ai danni di un'offerta che nel caso delle sottoscrizioni di livello Extra e Premium si è rivelata spesso al di sotto delle aspettative, complice l'effettiva mancanza di nuove produzioni interne a Sony compatibili con un inserimento nella piattaforma.

Un inizio col botto Avevamo lasciato il 2023 di PlayStation Plus fra le polemiche di un secondo semestre generalmente deludente, che richiedeva un intervento netto da parte di Sony. Ebbene, ciò che è accaduto nel primo trimestre del 2024 è stata la risposta che gli abbonati aspettavano: un inizio scoppiettante, pieno di entusiasmo e di buoni propositi. A gennaio il catalogo Essential ha infatti visto l'arrivo dell'eccellente A Plague Tale: Requiem, l'ultimo capitolo dell'avventura a base stealth sviluppata da Asobo Studio, ambientata nell'Europa medievale ai tempi della peste e della sacra inquisizione, caratterizzata da una direzione artistica e da un comparto narrativo di straordinaria qualità. Il modo migliore per cominciare il 2024, insomma, in compagnia dell'azione spettacolare di Evil West, l'action shooter di Flying Wild Hog fra vampiri e cowboy, e dell'originale Nobody Saves the World, che ha segnato il ritorno di Drinkbox Studios con una proprietà intellettuale inedita dopo il successo dei due episodi di Guacamelee. Una sequenza di Foamstars A febbraio abbiamo assistito al debutto di Foamstars, il controverso sparatutto competitivo di Square Enix, disponibile al lancio su PlayStation Plus, insieme allo stiloso Rollerdrome e all'affascinante Steelrising, il soulslike firmato Spiders ambientato in una Francia rivoluzionaria decisamente alternativa e steampunk, in cui a combattere sono truppe di soldati meccanici. Marzo ha chiuso il primo trimestre con altrettanta sostanza, mettendoci al comando delle scattanti monoposto di F1 23 o nei panni dell'esperto di arti marziali protagonista dell'eccellente action Sifu, ma contemporaneamente è apparso ben chiaro lo "stiracchiamento" relativo all'offerta del catalogo riservato agli abbonati di livello Extra e Premium. Uno degli spettacolari combattimenti di Sifu Dopo l'anno dell'esordio, infatti, la sensazione è che Sony non abbia voluto investire in maniera ugualmente convinta sulle sue sottoscrizioni più pregiate, proponendo nei primi tre mesi del 2024 titoli interessanti, ma non strabilianti come Tiny Tina's Wonderland, Need for Speed Unbound, NBA 2K24 e Marvel's Midnight Suns.