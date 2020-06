PlayStation Store: BioShock Remastered

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con l'arrivo di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition.

Si tratta delle edizioni rimasterizzate e arricchite dei tre capitoli della serie prodotta da 2K Games, disponibili separatamente a quattro anni di distanza dal debutto di BioShock: The Collection, peraltro attualmente in promozione a soli 9,99 euro anziché 49,99. Prezzi alla mano, inutile dire quale pacchetto vi convenga acquistare!

BioShock Remastered (19,99 euro) ci porta a scoprire l'inquietante città sommersa di Rapture: un luogo nato come rifugio per le menti più brillanti del mondo ma divenuto alla fine un incubo di mutanti e violenza, abbandonato sul fondo dell'oceano ma ancora protetto dai temibili Big Daddy. Questi ultimi sono uomini trasformati in mostruosità corazzate, che presidiano le strade e proteggono un gruppo di bambine-automi alla costante ricerca di una sostanza denominata ADAM, che si estrae dai cadaveri.

Cos'è successo a Rapture e al suo carismatico fondatore? Per scoprirlo dovremo affrontare sfide sempre più difficili e utilizzare i Plasmidi per acquisire poteri speciali che possano consentirci di sopravvivere a un compito così gravoso.

BioShock 2 Remastered (19,99 euro), unico episodio della serie che non è stato sviluppato da Irrational Games, racconta una storia che si svolge otto anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci conduce nuovamente a Rapture, stavolta per salvare la vita di una Sorellina dispersa. Il tempo non ha purtroppo reso la città sommersa meno pericolosa, e così oltre a orde di mutanti sul nostro cammino troveremo le Big Sister, versioni femminili degli inarrestabili mostri che già conoscevamo, per qualche motivo determinate a fermarci e a impedirci di portare a termine la nostra missione.

L'edizione rimasterizzata include anche le Prove Protettore, un set di sfide a base survival, e il DLC Minerva's Den, in cui dovremo rivelare i segreti di una misteriosa macchina senziente, il Pensatore, caduta nelle mani sbagliate.

BioShock Infinite: The Complete Edition (19,99 euro), il capitolo conclusivo del franchise, vede il ritorno di Ken Levine e del suo team con una nuova ambientazione, la città volante di Columbia, dove l'investigatore privato Booker DeWitt viene mandato per trovare e riportare a casa una ragazza, Elizabeth, apparentemente tenuta prigioniera dal leader carismatico Zachary Comstock. Per quale motivo? Fra colpi di scena, personaggi particolari e combattimenti frenetici, l'avventura ci porterà a utilizzare armi sempre più potenti e poteri speciali con cui fronteggiare i nostri nemici.

L'edizione completa di BioShock Infinite include l'espansione in due parti Funerale in Mare, che racconta della caduta di Rapture, e una serie di sfide extra del pacchetto Scontro tra le Nuvole.