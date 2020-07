PlayStation Store: F1 2020 e CrossCode

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento che segna il debutto di F1 2020 con la Deluxe Schumacher Edition, disponibile in anticipo rispetto all'edizione standard, e del divertente action RPG CrossCode, che arriva dunque su PS4. Non si tratta tuttavia delle uniche uscite di un certo interesse: approdano sulla piattaforma digitale Sony anche il puzzle game Superliminal, l'action shooter in stile retrò Ultracore, la simulazione a base di enigmi while True: learn () e il gioco di guida su licenza NASCAR Heat 5 con la Gold Edition.

F1 2020 F1 2020: Deluxe Schumacher Edition (79,99 euro) rende omaggio al grande campione tedesco con un'edizione limitata che non solo fa il proprio debutto su PlayStation Store con tre giorni d'anticipo rispetto alla standard edition, ma include anche il DLC Seventy Edition, le quattro vetture più celebri di Schumacher (Jordan 191 del 1991, Benetton B194 del 1994, Benetton B195 del 1995 e Ferrari F1-2000 del 2000) e una serie di contenuti in-game esclusivi dedicati al pilota. Il gioco può contare su alcune interessanti novità, su tutte l'inedita modalità My Team, che ci vedrà creare da zero una scuderia e aggiungerla alle squadre in gara nell'attuale campionato, cercando di sviluppare la monoposto e finire in zona punti grazie all'abilità di un pilota che è al contempo proprietario del team. Lo spessore di questa carriera, che si pone come un'affascinante alternativa a quella standard, arricchisce senza dubbio l'esperienza di F1 2020, che tuttavia non si fa mancare nulla sotto il profilo della dotazione standard: sono presenti i piloti e le monoposto ufficiali, tutti i circuiti della stagione e la possibilità di disputare gare veloci, time attack, weekend di gara e campionati. Al netto di caricamenti un po' troppo lenti, questa edizione del racer Codemasters si conferma votata anche alla competizione online in multiplayer e vanta un comparto tecnico solidissimo, che può contare sulle ottime basi introdotte con le precedenti versioni pur non rappresentando in alcun modo una rivoluzione: per quella, magari, bisognerà attendere PS5.

CrossCode Ambientato in un mondo virtuale a cui le persone accedono per vivere emozionanti avventure, CrossCode (19,99 euro) racconta la storia di Lea, un avatar che si è perso in questo universo digitale dimenticando la sua vera identità, e che nel corso della campagna deve cercare di ritrovare i propri ricordi. Per farlo potrà contare sul supporto di diversi alleati fedeli, che le guarderanno le spalle durante fasi esplorative spesso all'insegna degli imprevisti e del pericolo. Ispirato in maniera evidente ai classici del genere RPG, il titolo sviluppato da Radical Fish Games in realtà si concede alle citazioni unicamente sotto il profilo artistico, contando su meccaniche moderne anche per quanto concerne i combattimenti, che si svolgono in tempo reale e non nell'ambito di un sistema a turni. Il risultato finale è insomma un riuscito mix che coinvolge e diverte fin dalle prime battute, e che punta a intrattenervi per un minimo di dodici ore fra missioni principali e secondarie.

Gli altri giochi in uscita Ultracore (19,99 euro), un action shooter con grafica vintage dal gameplay frenetico e spettacolare, tante armi e nemici da sconfiggere.

(19,99 euro), un action shooter con grafica vintage dal gameplay frenetico e spettacolare, tante armi e nemici da sconfiggere. Terra Lander (9,99 euro), una simulazione che si rifà ai grandi classici vettoriali, mettendoci al comando di una navicella all'interno di scenari intricati e insidiosi.

(9,99 euro), una simulazione che si rifà ai grandi classici vettoriali, mettendoci al comando di una navicella all'interno di scenari intricati e insidiosi. Superliminal (20,99 euro), una brillante avventura a base puzzle in cui dovremo esplorare un misterioso scenario e risolvere enigmi che hanno a che fare con la prospettiva.

while True: Learn () (14,99 euro), nome molto peculiare per una simulazione piena di rompicapo che hanno a che fare con il machine learning, i big data e l'intelligenza artificiale.

(14,99 euro), nome molto peculiare per una simulazione piena di rompicapo che hanno a che fare con il machine learning, i big data e l'intelligenza artificiale. NASCAR Heat 5 - Gold Edition (69,99 euro), edizione completa dell'ultimo gioco di guida su licenza ufficiale NASCAR, dotato di una carriera single player e di un multiplayer aperto a 40 partecipanti.

(69,99 euro), edizione completa dell'ultimo gioco di guida su licenza ufficiale NASCAR, dotato di una carriera single player e di un multiplayer aperto a 40 partecipanti. Pushy and Pully in Blockland (16,99 euro), un action puzzle ispirato a classici come Pengo, in cui dovremo controllare due personaggi alle prese con blocchi colorati.

(16,99 euro), un action puzzle ispirato a classici come Pengo, in cui dovremo controllare due personaggi alle prese con blocchi colorati. Let's Create! Pottery VR (19,99 euro), un'esperienza in realtà virtuale per PlayStation VR in cui potremo rilassarci e creare vasi di ceramica usando il classico tornio.

(19,99 euro), un'esperienza in realtà virtuale per PlayStation VR in cui potremo rilassarci e creare vasi di ceramica usando il classico tornio. Dance Collider (16,99 euro), un curioso rhythm game ambientato nel futuro in cui dovremo ballare per sopravvivere, sulle note di quasi cinquanta brani.

(16,99 euro), un curioso rhythm game ambientato nel futuro in cui dovremo ballare per sopravvivere, sulle note di quasi cinquanta brani. Robozarro (6,99 euro), un action game bidimensionale basato sulla fisica con protagonista un robot alle prese con scenari pieni di insidie e ostacoli.