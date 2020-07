PlayStation Store, offerte del 4 luglio 2020

Zombie Army 4: Dead War

Dotato di una campagna interamente giocabile in cooperativa per quattro partecipanti, Zombie Army 4: Dead War (27,49 euro anziché 49,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) si pone come una riuscita sintesi della serie sparatutto a base di zombie sviluppata da Rebellion, nata come spin-off di Sniper Elite e caratterizzata dalla presenza dello stesso protagonista, l'infallibile cecchino Karl Fairburne, impegnato però in una missione ambientata in una seconda guerra mondiale alternativa.

In questo mondo Hitler ha usato le conoscenze esoteriche acquisite dal suo esercito per invocare un esercito di zombie e ribaltare le sorti del conflitto, diventando lui stesso una creatura infernale. Il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggerlo una volta per tutte, esplorando scenari ambientati quasi interamente in Italia e dedicandoci anche alla divertente modalità Orda.