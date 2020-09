PS4, i giochi con la grafica migliore

Con la generazione oramai agli sgoccioli, è ora di tirare un po' le fila del discorso su quanto abbiamo giocato (e visto, ovviamente) negli ultimi anni. Un processo che potrebbe far cadere qualche lacrimuccia ma è utile per capire cosa ci resterà degli ultimi anni in compagnia del nostro passatempo preferito. Questa volta è il turno dei titoli con la grafica migliore su PS4 e PS4 Pro. Vi ricordiamo che i nomi che trovate di seguito non seguono una classifica di bellezza, molto semplicemente ci atteniamo a buon vecchio ordine alfabetico, giusto per non fare torto a nessuno.

Ace Combat 7 Salire su uno degli aerei in Ace Combat 7 non è solo un'esperienza per appassionati ma un turbinio di emozioni che almeno una volta tutti i videogiocatori dovrebbero provare. Soprattutto perché a livello tecnico i cieli e i panorami messi in piedi da Namco Project Aces sono di tutto rispetto. Una piccola perla è poi la gestione delle nubi, che in un titolo in cui le battaglie nel cielo sono il principale focus non è certo un fattore di poco conto.

Final Fantasy ViI Remake Che siate o meno degli appassionati di lungo corso non fa differenza, Final Fantasy VII Remake è un punto chiave della recente storia videoludica e lo sarà per gli anni a venire. Il miracolo compiuto da Square Enix con questo titolo è incredibile e il comparto tecnico (al netto di qualche controversia sui fondali) regala numerosi momenti spacca mascella soprattutto pensando al fatto che alcune scene nascono da idee concepite più di vent'anni fa.

Days Gone Il titolo Bend Studio è stata una rivelazione in molti mercati del mondo, dove per diverso tempo ha guidato le classifiche di vendita. Zombie, orde, motociclette e una sana dose di azione contraddistinguono un titolo che, nonostante alcuni alti e bassi a livello di gameplay, trova in alcune scelte narrative e nel comparto stilistico due punti di forza. Nonostante sia l'esclusiva meno altisonante del parco first party di PlayStation in questa generazione, Days Gone è sicuramente un titolo molto valido. Anche tecnicamente.

Death Stranding L'ultimo titolo targato Hideo Kojima è uno dei più controversi dell'ultimo scorcio di generazione, eppure su un unico aspetto ha messo d'accordo estimatori e detrattori: la bellezza e la magnificenza dell'aspetto tecnico. Che amiate perdervi nel viaggio ideato da Kojima o che semplicemente vogliate farvi quattro passi per consegnare un piccolo pacco ai vostri amici di Lake Knot City, Death Stranding avrà uno scorcio indimenticabile per i vostri occhi.

God of War Il titolo Santa Monica è uno dei capolavori di questa generazione e l'avventura di Kratos e Atreus è sicuramente una perla non solo narrativa, ma anche tecnica. L'universo norreno sviluppato da Barlog e compagni è una meraviglia per gli occhi che regala innumerevoli momenti visivamente indimenticabili. Se ancora non avete recuperato il primo capitolo della nuova epopea legata al Fantasma di Sparta forse è il momento giusto per giocare al nuovo God of War.

Horizon Zero Dawn L'avventura con protagonista la giovane Aloy è stata sicuramente una delle prime grandi manifestazioni delle possibilità di PlayStation 4. Il motore grafico, poi "donato" anche a Kojima Production, ha permesso di creare un piccolo gioiello rappresentato da Horizon Zero Dawn. Che si tratti di fitte foreste o di cavalcate al tramonto su una dinosauro robotico, il titolo Guerrilla Games è uno dei pezzi pregiati della line up di first party giocabili su PS4.

Judgment Lo spin off della serie Yakuza è un titolo molto particolare che però sfrutta al massimo il nuovo motore grafico della casa nipponica. Che siate amanti o meno delle aree variegate e spesso in netta contrapposizione tra esse della Tokyo moderna, vi consigliamo di perdervi tra le strade di Judgment e della sua Kamurocho semplicemente per farvi un'idea di quali posti visitare una volta che ci andrete per davvero.

Red Dead Redemption II Non sarà sicuramente la più scintillante delle versioni disponibili, ma il mondo creato da Rockstar Games con Red Dead Redemption II è decisamente qualcosa che tutti dovrebbero vivere almeno una volta. Duro, crudo, cattivo ma allo stesso tempo ricco di momenti fuori da ogni immaginazione. Che siate sorpresi da una tempesta di neve o che cavalchiate nella nebbia al tramonto per le paludi del Lemoyne, ricordatevi di mantenere un occhio vigile sulla pistola: è facile distrarsi con i paesaggi e morire per un proiettile vagante.

Spider-Man Parliamo sicuramente di un titolo che inizialmente fu contestato a livello grafico (galeotte furono le pozzanghere) ma che a dispetto di quanto si possa pensare ha davvero mostrato i muscoli in diversi momenti. Lo Spider-Man di Insomniac Games è un titolo da non perdere non solo dal punto di vista tecnico, per tutti gli amanti del genere supereroistico e per tutti coloro i quali amano l'esplorazione delle ambientazioni in maniere non convenzionali.

The Last of Us 2 Quando si parla di migliori titoli PS4 in termini di grafica non si può decisamente prescindere da The Last of Us 2. Il secondo capitolo dell'epica storia targata Naughty Dog è un connubio di potenza narrativa e visiva che più volte lascia senza parole il giocatore. Non solo ci troviamo davanti a un titolo di altissimo livello in termini ludici, ma anche e sopratutto il comparto tecnico sorprende per efficacia. Il fango, l'erba, la pioggia, perfino gli strati di epidermide durante una sutura di una ferita sono perfettamente riprodotti. Gli scorci malati e intrisi di sofferenza di Seattle alternati alle ambientazioni più aperte in cui la natura ha preso ormai il sopravvento in ogni angolo, portano The Last of Us 2 di diritto in questa nostra lista.