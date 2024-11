S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: una breve guida alla sopravvivenza

Ci vuole del tempo per mettere a fuoco S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ma prima di tutto è necessario capire che questo non è un gioco dove è il protagonista a migliorare sbloccando per esempio nuove abilità. In S.T.A.L.K.E.R. al contrario sei tu a diventare più esperto, cinico e spietato. Vi assicuriamo che una volta che ci avrete preso la mano, quel che vi sembrava impossibile nelle prime ore di gioco si trasformerà in una passeggiata... ok, forse stiamo esagerando un pochino, ma è vero, con l'esperienza riuscirete ad anticipare molte delle insidie che il gioco vi metterà davanti, ad aumentare il vostro conto in banca e a trasformare pericolosi chilometri in remunerative scampagnate.

Salva e a salve F5 E PREGA Sapete quanto è importante il quick save in S.T.A.L.K.E.R. 2? Così importante che gli sviluppatori lo hanno messo anche nella versione console (su PC naturalmente F5, su Xbox mettendo in pausa e premendo Y). Se vi state chiedendo quando dovrete premere F5 vuol dire che avete già sbagliato e siete già in ritardo: dovevate premerlo due minuti fa. F5, F5 come non ci fosse un domani e appena sentite formicolare il perineo. Poi, quando sarete finalmente tranquilli, un bel save normale. E ricordatevi di non utilizzarne solo uno come alcuni, incredibilmente, fanno: prendetevi dieci, quindici slot e sovrascriveteli ciclicamente. F5 e andiamo al prossimo consiglio. Non sottovalutate i reperti: valgono e servono BALISTICA DI SANPIETRO Le armi di S.T.A.L.K.E.R. si comportano in modo piuttosto realistico e così fanno i proiettili sparati che hanno una velocità e una corretta parabola (il cosiddetto bullet drop). Se il vostro obiettivo si sta spostando e non è nelle immediate vicinanze, ricordatevi di calcolare il tempo in cui il proiettile arriverà al traguardo anticipandone i movimenti. Se non siete nel panico, puntate alla testa sempre e comunque. Ricordatevi inoltre che per ogni arma è possibile utilizzare proiettili con caratteristiche diverse.

Artefatti e bottino IL PANE GONFIA Munizioni e fette di pane non interessano a nessuno quindi se ne avete lo zaino pieno è una cosa positiva, ma non fate l'errore di scambiarli per lingotti d'oro. Come scoprirete, le risorse base non sono affatto rare, inoltre tenere in ordine armi e armature richiede molti più soldi di quanti te ne possa garantire il contrabbando di salsicce. È inutile portarsi dietro trenta bottiglie d'acqua, o dieci scatolette di cibo. Gli stalker puntano ad altro: agli artefatti. F5. Una cosa non subito chiara è che evidenziando un'arma il gioco ci mostrerà tutte le munizioni in nostro possesso compatibili. Lo stesso avverrà se evidenzieremo dei proiettili e a quel punto vedremo colorarsi di verse le armi con le quali potremo utilizzarli SCOVA L'ARTEFATTO Abbiamo notato che molti di voi hanno problemi a trovare gli artefatti e di conseguenza ne sottovalutano l'importanza. Questi oggetti non solo possono essere equipaggiati per ovviare ai limiti umani del vostro personaggio, sono anche tra i più preziosi da vendere. Quando vi trovate nei pressi di un gran numero di anomalie, non quelle tre che s'incontrano per caso, ma proprio una manifestazione consistente del fenomeno, attivate sempre il sensore (tasto 7 sulla tastiera!) per scoprire se c'è anche un artefatto. Se il sensore reagisce, dovrete utilizzare i suoi impulsi sonori per cercare di arrivare nel luogo esatto. A volte un artefatto è già ben visibile e basta arrivare ad afferrarlo evitando le anomalie, altre invece comparirà solo quando saremo a pochi centimetri. F5.

Anomalie e chitarre ANOMALO, VERO? Le anomalie presenti nella zona sono di diversa tipologia e grandezza, possono inoltre reagire alle sollecitazioni in modi diversi. Se vi trovate davanti a un'anomalia che non avete mai visto, se non in immediato pericolo, provate a sperimentare con essa sparandole contro, tirando granate. Potreste scoprire delle reazioni che poi vi saranno utili nell'immediato futuro. Generalmente, le anomalie possono essere disattivate per alcuni istanti tirandogli contro il bullone di serie, ma non tutte si comportano allo stesso modo. Sperimentate, ma attenti a non restarci secchi. Se vedete un gran numero di anomalie, tirate fuori il vostro sensore per individuare la possibile presenza di un artefatto SUONA CHE TI PASSA Nel primo avamposto, nella stessa stanza in cui potrete riposare, troverete su un letto una chitarre che potrete fare vostra. Questa scomparirà e voi vi chiederete, ma che fine ha fatto sta benedetta chitarra che ho provato a prendere? La chitarra è con voi, in una tasca magica chiamata desiderio, ma potrete utilizzarla solo in determinati luoghi: attorno ai fuochi da campo per esempio, ma potrete imbattervi anche in alcune ambientazioni scelte accuratamente dagli sviluppatori. La chitarra va suonata liberamente un po' come in The Last of Us Parte II: si sceglie la scala, la nota e poi con i due tasti del mouse si direziona la strimpellata.

Nascondigli e dialoghi UN PDA? Hai visto? Non hai premuto F5 e ora devi rifare l'ultima mezzora. E non dire che non te l'avevamo detto! Comunque, il gioco non è chiaro su una cosa: quando trovate un PDA e lo leggete, nello stesso istante con molte probabilità avrete sbloccato la posizione di un nascondiglio. Ecco spiegato da dove appaiono le icone con i tre triangolini sulla mappa. Solitamente questi non nascondono chissà cosa ma alcuni potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti quindi non sottovalutate (ma affogate in...) questo tipo di opportunità. I mutanti vi inseguono e ci sono degli stalker nei paraggi? Correte verso di loro, se sono amici vi aiuteranno e se sono nemici comunque dovranno difendersi dal pericolo LUI E L'ALTRO Questo è un gioco particolare, e permette di influenzare lo stato della zona e l'andamento della trama attraverso sia le risposte multiple dei dialoghi, che le nostre azioni. Se qualcuno in cambio di informazioni vi chiede di scegliere chi uccidere tra due diversi bersagli, ricordatevi che potrete sparare anche alla sua di testa e senza chiedergli il permesso. Il gioco prenderà in considerazione scelte che appaiono a prima vista totalmente ininfluenti e che invece avranno le loro piccole e grandi conseguenze.