Stray Blade: l'intervista a Nicholas Zamo, il Game Director di PointBlank Games

Il primo aspetto che colpisce di Stray Blade è il suo mondo, così colorato e a tratti fiabesco, in forte contrasto con le meccaniche soulslike che caratterizzano il gioco, al contrario impegnativo e punitivo per certi aspetti. "Non volevamo che il mondo sembrasse malvagio e intimorente, piuttosto volevamo far emergere una chiara differenza tra l'ambiente e il comportamento umano" dice Zamo. In effetti in Stray Blade l'ambiente è ostile, ma come può esserlo una zona naturale incontaminata. Gli animali attaccano, i fiori sono velenosi ma fa tutto parte di un equilibrio, turbato dalle azioni umane.

Il Game Director continua parlando di ciò che ha ispirato il team durante lo sviluppo e, mentre per l'ambientazione a farla da padrone sono state le altre produzioni fantasy, è stata la storia dell'uomo a influenzare gli altri aspetti di PointBlank. "L'esplorazione è sempre stata un elemento forte del gameplay, che invita il giocatore a scoprire di più un mondo che offre molta bellezza e mistero, non solo brutalità. Le ispirazioni artistiche sono venute da molti altri giochi che hanno bellissimi mondi fantasy come le produzioni Blizzard, i giochi di ruolo Drakensang, Kingdoms of Amalur, Kena: Bridge of Spirits e la serie Fable. Gli elementi meno fantastici, principalmente tutta la parte di narrazione che riguarda le fazioni di umani, sono stati influenzati dalle vicende storiche legate al colonialismo".

Stray Blade quindi mette in risalto fin da subito una dicotomia molto forte: da una parte il suo mondo, bellissimo, colorato e terribile allo stesso tempo, e il conflitto, espresso sia dai comportamenti dei personaggi secondari sia dall'intero sistema di gioco e combattimento, duro e punitivo. Questo contrasto è stato voluto fin da subito? "Sì, abbiamo puntato a questo fin dal primo giorno di produzione. Il contrasto è un ottimo strumento per enfatizzare la tensione e il sollievo, entrambi più intensi quando si alternano e si sostengono a vicenda. Questo si traduce anche in un'esperienza emotiva più interessante per il giocatore, poiché dopo un combattimento teso segue l'esplorazione di un ambiente calmo e invitante, seguito di nuovo da un brutale scontro. Inoltre, abbiamo voluto sottolineare come gli esseri umani stiano danneggiando un mondo bellissimo con le loro azioni crudeli, sottolineando lo squilibrio che causano".