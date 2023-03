Final Fantasy 16: un saluto speciale al pubblico italiano dagli autori in un video esclusivo

Final Fantasy 16 si avvicina e gli autori principali del gioco hanno deciso di inviare al pubblico italiano un saluto speciale, che potete vedere qui sotto nel video che pubblichiamo in esclusiva su Multiplayer.it.

Si tratta del Producer Naoki Yoshida, del Director Hiroshi Takai e del Combat Director, Ryota Suzuki, che in occasione di una presentazione ufficiale di Final Fantasy 16 al PAX East hanno deciso di dedicare un video ai giocatori in Italia, salutandoli e ringraziandoli del supporto.

"Apprezziamo molto il supporto del pubblico italiano per la serie Final Fantasy e il fatto che sia sempre al passo con la stessa grazie ai videogame", riferisce Yoshida nel video.

"E ora Final Fantasy 16, l'ultimo capitolo del franchise Final Fantasy e il sedicesimo della serie principale, è quasi completo". Dunque, "Per l'uscita di Final Fantasy 16, siamo lieti di portarvi il gioco interamente doppiato in italiano", ha aggiunto il director, Takai, confermando con grande soddisfazione la presenza della traduzione totale in italiano, anche per quanto riguarda i dialoghi parlati.

"Esatto, arriverà il 22 giugno e speriamo con tutto il cuore che il gioco sia di vostro gradimento", ha concluso Suzuki, con Yoshida a ringraziare ancora e raccomandare la prenotazione di Final Fantasy 16 prima del lancio fissato. Nei giorni scorsi il team di sviluppo ha tenuto una corposa presentazione che potete approfondire leggendo il nostro nuovo speciale con tutte le informazioni dal PAX East di Final Fantasy 16.

Dalla medesima occasione abbiamo inoltre visto il video della presentazione del PAX incentrato sul mondo di gioco e altri dettagli riguardanti Final Fantasy 16, la cui uscita è fissata per il 22 giugno 2023 su PS5 e successivamente su PC, in data ancora da precisare.