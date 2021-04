Switch: dei nostalgici stanno creando meravigliosi libretti d'istruzione fai-da-te

Alcuni nostalgici dei libretti d'istruzioni hanno deciso che non intendono più accettare questo andazzo. I manuali che accompagnavano i videogiochi erano sempre un piacevole plus da sfogliare. Forse non erano un'inesauribile fonte di informazioni, ma erano bellissimi. Per questo motivo alcuni talentuosi giocatori hanno deciso di creare dei bellissimi libretti d'istruzione fai-da-te per Nintendo Switch. E i risultati sono bellissimi.

In testa vi abbiamo presentato il video di Aurumonado che ha creato un meraviglioso manuale di Super Mario Odyssey. Un vero gioiello da conservare all'interno della confezione e sfogliare ogni tanto. Oltre allo stile e all'impaginazione che strizza l'occhio a quelle originali di Nintendo, ma ha anche stampato il tutto su di una sciccossima carta patinata.

Sempre rimanendo in tema Super Mario, che ne dire del manuale di Super Mario 3D All-Stars? Si tratta di un libretto di 44 pagine che parla di tutti e tre i giochi della collezione e fornisce dettagli sui controlli e le premesse di tutti i giochi.

Il manuale di Super Mario 3D All-Stars.

Notevoli anche il libretto d'istruzioni di ARMS e quello di Splatoon 2.