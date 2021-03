The Day Before: un video di gameplay mostra i combattimenti del clone di The Division

Nel weekend lo studio di sviluppo Fntastic e il publisher Mytona hanno pubblicato un nuovo video incentrato sui combattimenti di The Day Before. Si tratta di uno sparatutto in terza persona che sembra avere davvero molto in comune che The Division.

Il video è stato presentato durante la IGN Fan Fest 2021, un evento che il celebre portale ha tenuto nel weekend durante il quale ha presentato trailer e contenuti di alcuni dei giochi in arrivo nei prossimi mesi. Uno di questo è The Day Before, un gioco che ad una veloce occhiata potreste confondere col primo The Division. Non fosse per alcune animazioni, come quella di apertura delle porte o per raccogliere gli oggetti, assolutamente mancanti.

Si tratta di uno sparatutto in terza persona nel quale interpreterete un soldato coinvolto in un cataclisma che ha messo in ginocchio una metropoli americana. Le strade della città sono devastate e si possono trovare in giro scheletri di automobili, cadaveri e soprattutto male intenzionati.

L'impatto della grafica sembra davvero eccezionale, anche se, come dicevamo, la differenza del pedigree tra Massive, lo sviluppatore di The Division, e Fntastic si vede nel quantitativo di oggetti in movimento, nell'interazione con gli ambienti e gli oggetti in movimento.

Ne complesso The Day Before sembra un'esperienza solida, anche se forse poco originale, ma di caratura piuttosto elevata, soprattutto se si considera che arriva da due firme non così conosciute sul teatro internazionale.

The Day Before arriverà su Steam "presto".