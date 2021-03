Bandai Namco ha registrato Next: sarà l'evento di presentazione di Elden Ring?

In queste ore Bandai Namco ha registrato il marchio Bandai Namco Next. Secondo le ipotesi più accreditate si tratta di un evento digitale in stile "Nintendo Direct" o "State of Play" durante il quale il colosso giapponese mostrerà tutte le sue novità. Tra queste, si vocifera in maniera incontrollabile, ci sarà l'attesissima presentazione di Elden Ring.

A riportare la registrazione del marchio Bandai Namco Next è il sempre attento Nibel, una delle gole profonde più attive della rete. L'insider, però, non si sbilancia più di tanto. Anche lui conferma che molto probabilmente si tratterà di un evento digitale molto simile a quello che i grandi publisher del settore stanno trasmettendo in questi mesi, come recentemente hanno fatto Nintendo col su Direct del 17 febbraio o Sony con lo State of Play di febbraio 2021, ma nulla più.

Se ci sarà o meno Elden Ring, però, è un altro paio di maniche. Sicuramente le tante voci di queste ore (si parla anche di un trailer di Elden Ring trafugato online) sembrano confermare indirettamente la presenza della nuova opera di From Software, ma Bandai Namco ha nel suo catalogo un numero sterminato di potenziali giochi da presentare, tanto che non è possibile dare per matematica la presenza di questo atteso soulslike.

Come sempre resteremo con le orecchie ben aperte.