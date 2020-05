The Medium, l'anteprima

L'evento Inside Xbox del 7 maggio può considerarsi riuscito solo in minima parte: da un lato abbiamo l'annuncio di IP interessanti, dall'altro purtroppo un entusiasmo alimentato fin troppo che è stato poi soffocato dall'assenza di gameplay vero e proprio (non solo di Assassin's Creed: Valhalla), per non parlare di quel "primo assaggio della next-gen" non pervenuto. Al di là della comprensibile delusione per un evento che, in sostanza, ha sbagliato nelle premesse comunicative, alcuni giochi sono spiccati sopra gli altri per il loro potenziale: tra questi c'è The Medium, un horror psicologico sviluppato da Bloober Team, già autore di Layers of Fear e del più recente Blair Witch, per citarne un paio. Abbiamo rizzato le antenne perché di horror psicologici veri e propri siamo un po' carenti nell'ultimo periodo: la maggior parte tende a fare affidamento sui jump scare, che per quanto importanti non sono certo alla base né fanno in toto una tipologia di horror intenzionata più che altro a stressare i nostri nervi. Spesso non è nemmeno questione di infrangere la tensione, bensì di tendere un filo che all'insaputa del giocatore non è affatto destinato a spezzarsi - obbligandolo a barcollare in una costante incertezza. La paura è un'emozione che si coltiva, imparando a dosarla e diluirla senza la fretta o addirittura la necessità di far esplodere la bolla in cui lentamente si è chiuso il giocatore.

Perché diciamoci la verità, noi ormai lo spavento ce lo aspettiamo, siamo stati troppo ben abituati al punto da cercarlo persino, sapendo che dopo saremo lasciati in pace per un po'. Un horror psicologico ben confezionato, al contrario, quel salto, quel sussulto inaspettato ma non troppo, non arriva mai a concederlo preferendo anzi indugiare in un brivido lungo la schiena: quanto era inquietante, ad esempio, sapere che Pyramid Head in Silent Hill 2 era sulle nostre tracce solo dallo stridio della sua spada contro il pavimento? Come avrete intuito, la nostra citazione non è casuale.