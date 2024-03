Unknown 9 Awakening, abbiamo visto in anteprima il gioco con Anya Chalotra di The Witcher

Bandai Namco sta provando a creare un nuovo universo chiamato Unknown 9. Fino ad oggi sono usciti sotto questo nome diversi albi a fumetti, tre libri a formare una trilogia, una serie di podcast e nel 2024 sarà la volta del progetto forse più atteso, Unknown 9 Awakening , ovvero Unkwnown 9 in formato videogioco. Ammetto di non conoscere l'ambientazione né i suoi personaggi, almeno non ancora, ma avendo visto dieci minuti del gioco in anteprima possiamo comunque raccontarvi qualcosa di interessante...

Unknown 9 Awakening è un gioco d'azione in terza persona molto particolare. La protagonista si chiama Haroona, fattezze e voce sono di Anya Chalotra ovvero la Yennefer della serie di Netflix di The Witcher, una ragazza guerriera e capace di sbirciare attraverso quel che abbiamo sentito chiamare l'abisso. Praticamente è in grado di entrare e uscire dalla dimensione nella quale vive per entrare in questo misterioso altroquando che le fornisce anche diversi interessanti poteri. Questa forza sovrannaturale ha naturalmente attirato l'attenzione dei malvagi di turno, ovvero gli Ascendants (o come verranno tradotti in italiano), a loro volta guidati da una società segreta conosciuta come LYS che vuole sfruttare l'abisso per i propri fini.

Sei mio!

Le ambientazioni offerte da Unknown 9 Awakening non sembrano affatto male

Le informazioni che abbiamo non sono molte, ma nei dieci minuti di filmato abbiamo visto sequenze decisamente interessanti. Come è interessante il fatto che Unknown 9 Awakening non sembri affatto il solito open world, o almeno non lo sembrava nelle sequenze che ci sono state mostrate dove Haroona era alle prese con degli scenari prevalentemente ben delineati. Staremo a vedere.

Sappiamo molto di più sul sistema di combattimento: Haroona può sfruttare i poteri in diversi modi, ma il suo preferito è senza dubbio quello che le permette di prendere possesso del corpo dei suoi nemici in modo da farne ciò che vuole. Questa è la meccanica principale di Unknown 9 Awakening: possiamo possedere un nemico (uno solo prima di tornare nel nostro corpo, ma il numero può crescere) per sparare al suo collega, cambiare posizione, attivare macchinari per attirare l'attenzione di chi c'è nei paraggi, mettere fuori gioco più nemici in un colpo solo. E chi rimane in piedi potremo comunque prenderlo a calci e ceffoni, visto che Haroona se la cava discretamente bene anche corpo a corpo. Ma non solo, ogni nemico posseduto può spostarsi per un breve tragitto o eseguire una sola azione.

È interessante Unknown 9 Awakening perché sembra un gioco non esageratamente sfarzoso in termini produttivi, ma piuttosto libero dal punto di vista creativo. E la libertà di un team nato a Montreal e dove inevitabilmente sono finiti anche diversi ex Ubisoft, si vede bene in questo gioco dove il lato stealth è piuttosto pronunciato e ha un piacevole retrogusto di Assassin's Creed. In più, Haroona porta con sé dei poteri che a volte sembrano richiamare i Jedi di Star Wars, tanto che alla fine della presentazione abbiamo visto l'eroina avanzare deviando i proiettili che le sparavano contro con "la sola imposizione della mano" direbbe un vero mago. La crescita delle cosiddette abilità Umbric di Haroona è affidata a tre diversi alberi di upgrade: la prima è dedicata alla cura e alle abilità cinetiche, la seconda totalmente allo stealth, la terza alle abilità di parata e schivata.