I 10 giochi più venduti nel Regno Unito della settimana includono tutte le novità più recenti

Le novità della settimana

Dragon's Dogma 2 sta avendo successo nel Regno Unito

La settimana attuale è densa di novità, con svariati giochi appena pubblicati arrivati in Top 10. Abbiamo ad esempio Dragon's Dogma 2, Princess Peach Showtime, Rise of the Ronin e Alone in the Dark.

Nessuno di loro è stato in grado di battere EA Sports FC 24 e persino Hogwarts Legacy, dopo un anno, è in grado di superare i risultati di Rise of the Ronin e Alone in the Dark.

Diteci, voi cosa avete acquistato questa settimana?