Il director di God of War aggiorna sui progressi del suo prossimo gioco

God of War Ragnarok ha concluso le avventure norrene della saga, ma questo non significa che sia la fine per God of War. Di certo, Santa Monica continuerà a creare giochi e ora, il director di God of War (2018) Cory Barlog (che è stato anche Creative Directore per Ragnarok) ha dato un piccolissimo aggiornamento sul suo prossimo videogioco.

Tramite il proprio account Twitter, Barlog ha detto: "Alcuni primi elementi di ciò su cui sto lavorando iniziano a prendere forma e dannazione le persone con le quali lavoro presso Santa Monica Studio sono f******* più che brillanti. I videogiochi sono fighi".

Purtroppo ora come ora non è noto a cosa stia lavorando Barlog. Potrebbe trattarsi di una nuova IP, di un qualche tipo di seguito di God of War che cambierà la saga tanto quanto fatto dal capitolo del 2018 oppure un remake di un vecchio gioco. Tutto è possibile e le parole del director non includono indizi a riguardo.