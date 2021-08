Activision Blizzard lavora a nuove proprietà intellettuali, non solo sequel

Activision Blizzard lavora a nuove proprietà intellettuali oltre che agli immancabili sequel: lo ha annunciato l'azienda nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori, che si è svolto chiaramente in un clima non proprio tranquillo.

Saprete infatti che gli azionisti di Activision Blizzard hanno fatto causa all'azienda per aver nascosto i casi di molestie, e che il publisher sta perdendo alcuni sponsor della Overwatch League per questi motivi.

"Dal punto di vista delle linee produttive, abbiamo dei grossi piani per la seconda metà dell'anno e guardiamo al 2022 pensando a nuove esperienze nell'ambito di franchise come Call of Duty e World of Warcraft", ha dichiarato il COO Daniel Alegre.

"Lanceremo inoltre diversi nuovi giochi su PC, console e mobile sotto l'etichetta Blizzard, con l'obiettivo di espandere in maniera significativa l'ampiezza e il coinvolgimento legati al nostro catalogo."

"Le produzioni targate Blizzard procedono bene, e in particolare alcune di esse sono state in fase di sviluppo per anni e si avvicinano alle fasi finali della lavorazione", ha aggiunto Alegre, confermando dunque che alcuni progetti sono già pronti.

"Stiamo ovviamente monitorando l'impatto dei recenti eventi che ci hanno coinvolto, ma sulla base di ciò che vediamo ora disponiamo di una forte line-up per la seconda metà dell'anno e guardiamo al 2022 con l'intenzione di lanciare nuovi prodotti."

Attualmente i titoli in lavorazione includono Overwatch 2, diversi nuovi mobile game basati su Warcraft, Diablo Immortal, nuovi contenuti per World of Warcrafft Classic, Diablo 4, una nuova proprietà intellettuale e un nuovo sparatutto base multiplayer.