Age of Empires 4: un video presenta la fazione dei Russi

Microsoft ha pubblicato un nuovo video di Age of Empires 4, dedicato a un'altra fazione giocabile, quella dei Russi. , naturalmente utilizzabile in gioco. Si tratta di una fazione particolare la cui economia medievale è incentrata sulla caccia e che dispone di truppe speciali come quelle dei monaci guerrieri, decisamente versatili.

Age of Empires 4 è figlio di una delle serie di strategici in tempo reale più amate di sempre. Dopo anni di sviluppo potremo giocarci su PC a partire dal 28 ottobre 2021. Considerate che sarà incluso dal lancio nell'abbonamento Xbox Game Pass per PC.

Se desiderate più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Age of Empires IV, in cui abbiamo scritto:

Provato Age of Empires 4, abbiamo ancora più voglia di giocare la versione definitiva. La demo tecnica ci ha offerto solo una frazione di quelli che saranno i contenuti della versione finale, ma è stato un bel giocare, da cui abbiamo tratto la conclusione preliminare che si tratta di un RTS molto solido e realizzato con grande competenza. Forse guarda un po' troppo a Age of Empires 2, ma staremo a vedere se ciò alla lunga si rivelerà un bene o un male.