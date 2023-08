Alan Wake 2 è stato realizzato da poche persone rispetto agli altri AAA, con risultati 'incredibili'

Thomas Puha, direttore delle comunicazioni presso Remedy Entertainment, ha commentato gli sforzi di sviluppo della compagnia in relazione ad Alan Wake 2, spiegando come si tratti di un gioco realizzato con meno risorse rispetto ad altri team AAA ma che questo non ha affatto limitato la qualità. Al contrario, il gioco è "incredibile".

Precisamente Puha scrive: "Dirò anche che in qualche modo stiamo portando a termine questo gioco con circa 130 persone in media per circa 4 anni di tempo di sviluppo (tempo di sviluppo è un termine molto elastico, va detto): per il livello di qualità che abbiamo ottenuto, è incredibile. Siamo molto, molto lontani dalle risorse delle 1st party o di altri grandi studi."