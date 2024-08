Alleria: Luce e Ombra è il nuovo cortometraggio animato di World of Warcraft

Per darvi un po' di retroterra del personaggio, Alleria Ventolesto stava per diventare la Generale dei Guardaboschi di Lunargenta . Purtroppo una serie di sciagure, ossia un'invasione nemica, una tragedia familiare di immani proporzioni e la minaccia di una guerra senza fine, l'hanno portata all'abbandono della sua famiglia e a voltare le spalle ai suoi doveri per andare ad affrontare dei nemici sconosciuti dall'altra parte dell'universo.

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo cortometraggio animato chiamato Alleria: Luce e Ombra , ambientato nel mondo di World of Warcraft. In particolare il contenuto è legato all'arrivo della nuova maxi espansione dello storico MMORPG, chiamata The War Within.

Il cortometraggio

Il corto animato è giustappunto un'introduzione alla vita di Alleria e alle sue scelte. Inoltre viene mostrata la trasformazione del personaggio che "giocatori e giocatrici vedranno nella decima espansione di World of Warcraft, intitolata The War Within, in uscita in tutto il mondo il 27 agosto."

Come sempre in questi casi, la qualità del video è davvero altissima, tanto che verrebbe voglia di vedere una serie animata completa realizzata nello stesso modo. Chissà se un giorno saremo esauditi.

World of Warcraft, WoW per gli amici, fu pubblicato originariamente nel 2004 (2005 in Europa). Chissà se all'epoca qualcuno intuì che vent'anni dopo ci avremmo ancora giocato. Naturalmente è ambientato nell'universo della serie di strategici Warcraft, quest'ultima congelata proprio dal successo di WoW.