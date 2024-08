Hollow Knight: Silksong è tornato a essere il più desiderato su Steam, perché i concorrenti sono tutti usciti

Con l'uscita di Black Myth: Wukong, Hollow Knight: Silksong ha riconquistato il primo posto della classifica dei più desiderati su Steam , dopo tre anni dall'ultima volta che aveva occupato la posizione. Insomma, nel corso degli anni tutti i maggiori concorrenti di Silksong sono arrivati sul mercato , ma di lui non c'è ancora traccia, con Team Cherry in silenzio radio da tempo immemore.

Ce la farà a uscire?

Black Myth: Wukong è stato lanciato accumulando una massa enorme di giocatori, che hanno superato quota 1,5 milioni (al momento di scrivere questa notizia il picco di giocatori contemporanei è di 1.567.318, superiore a quello di qualsiasi altro gioco single player di sempre).

In tutto questo chi lo possiede non lo ha più nella lista dei desideri, tanto che Hollow Knight: Silksong si è rifatto spazio in vetta. A questo punto chissà per quanto ci rimarrà, considerando che ormai è diventato una specie di leggenda.

Hollow Knight: Silksong fu annunciato a inizio 2019. In linea teorica doveva essere una semplice espansione di Hollow Knight, ma il progetto è stato ampliato, saltando l'uscita di anno in anno per motivi mai chiariti.

Del resto è utile per scherzarci su prima di ogni evento o conferenza, quindi perché farlo uscire? Battute a parte, a questo punto dovrebbe rimanere in vetta ai più desiderati di Steam senza nessun problema. Wukong, come detto, è uscito, mentre Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Frostpunk 2, i più vicini, arrivano il mese prossimo. Giusto Monster Hunter Wilds, in questo momento in quarta posizione, ha qualche possibilità di raggiungerlo, quindi uscirà anche lui.

Tutti gli altri giochi che hanno fatto meglio di Silksong nel corso degli anni sono nel frattempo stati pubblicati, come The Day Before, The Finals, Manor Lords, Hades 2 e il più volte citato Wukong.