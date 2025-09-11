Amazon prepara occhiali smart AR con display, e non sarebbero solo per i corrieri

Amazon starebbe sviluppando una nuova generazione di occhiali per la realtà aumentata, un settore in cui stanno investendo anche colossi come Meta, Google, Samsung e Snap. Secondo un'inchiesta di The Information, il progetto è internamente indicato con il nome in codice Jayhawk e prevede un dispositivo con display a colori in un solo occhio, integrato con microfoni, altoparlanti e una fotocamera.

Si tratterebbe di un passo avanti rispetto agli attuali Echo Frames, lanciati nel 2023, che non hanno riscosso grande successo in termini di funzionalità avanzate.