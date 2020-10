Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 9/10/2020

Le offerte Amazon di oggi includono una cuffia da gioco piuttosto conveniente e un ottimo modem portatile 4G capace di connettere a internet fino a dieci dispositivi in contemporanea. Inoltre salutiamo l'arrivo del Fire TV Cube, il lettore multimediale Amazon più potente e completo.

Nel frattempo mancano 4 giorni al Prime Day 2020, l'evento dedicato agli abbonati all'omonimo servizio che per quest'occasione promette gli sconti più elevati in assoluto tra le iniziative dell'azienda.

Come bonus chi si iscrive a Prime Student 2 al 14 ottobre e spende 50 euro inserendo il codice PRIMEDAYSTUD ottiene uno sconto immediato di 10€ utilizzabile su Amazon.it entro le ore 23:59 del 14 ottobre 2020.

Un altro bonus per gli utenti Prime attivo fino a oggi 9 ottobre elargisce invece un buono di 5 euro per un acquisto idoneo del valore di almeno 25€ effettuato tramite l'app Amazon Shopping per cellulare (iPhone o Android), inserendo il codice promozionale J2UGEEJEMXOV.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Da oggi disponibile inoltre in prova gratuita per 3 mesi Amazon Music HD, ben più allettante per chi è in possesso di dispositivi di riproduzione audio di alta qualità. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi invece è un utente Prime o ha intenzione di iscriversi una nuova promozione per Audible aggiunge il 20% di sconto sull'abbonamento, un buono di 5 euro su Amazon e, in questi giorni, un ulteriore buono da 5 euro per i prodotti per la scuola.