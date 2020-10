Microsoft Edge: comparazione dei prezzi e screenshot con il nuovo aggiornamento

Microsoft Edge è uno dei web browser più utilizzati al mondo, soprattutto in questo 2020. Nelle prossime settimane, già nel mese di ottobre 2020, debutteranno al suo interno due nuovi strumenti degni di nota, all'interno di un altrettanto nuovo aggiornamento.



Il primo sarà lo strumento della comparazione dei prezzi, particolarmente utile per lo shopping online. Mentre vi troverete su un particolare e-commerce visualizzando i dettagli di un dato prodotto, Microsoft Edge vi mostrerà sul lato destro della schermata altri prodotti simili od identici a prezzi più convenienti; in questo modo potrete acquistarlo/li dove è più conveniente. Ovviamente tutto ciò non avverrà in autonomia: dovrete selezionare "mostra comparazione dei prezzi".

Il secondo strumento inedito sarà quello dedicato agli screenshot: Microsoft Edge consentirà con un pulsante interno di effettuare un'istantanea sia della schermata che state visualizzando in quel momento, sia dell'intera pagina web. Un'ottimo modo per salvarla e metterla da parte, senza necessariamente fare ricorso al solito Stamp e poi "Incolla".