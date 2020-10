Ghost of Tsushima: l'update 1.1 Legends consentirà di accarezzare e reclutare i cani

Ghost of Tsushima consente di accarezzare le volpi ma non rientra nell'elenco dei giochi in cui è possibile accarezzare i cani, almeno per ora, visto che la cosa è destinata a cambiare con il grosso update 1.1 che consentirà anche di reclutare i migliori amici dell'uomo.

Per la felicità del celebre account Twitter "Can You Pet the Dog?", tra le novità previste nel grosso aggiornamento 1.1 di Ghost of Tsushima, previsto arrivare il 16 ottobre 2020, c'è anche la possibilità di accarezzare i cani e anche reclutarli al nostro fianco.

Il tutto è collegato alla nuova modalità New Game+ che verrà introdotta proprio nel medesimo update: si tratta della classica modalità di gioco che consente di ripercorrere la storia dopo averla conclusa almeno una volta, con alcuni nuovi elementi e potenziamenti progressivi.

Tra i nuovi oggetti indossabili c'è un ciondolo particolare chiamato Charm of Canine Recruitment, che consente di accarezzare i cani anche se appartengono a nemici e farli diventare nostri alleati, lanciandoli così in combattimento. Non è chiaro se questo possa portare alla morte degli animali, nel caso in cui non si intervenga con il giusto tempismo, dunque potrebbe essere un aggiornamento comunque poco indicato per gli animalisti. È comunque possibile accarezzare anche i cani fantasma, dunque in ogni caso possiamo dimostrare affetto in questo modo.

L'update 1.1 Legends di Ghost of Tsushima è atteso per il 16 ottobre 2020 e porterà parecchie novità al gioco di Sucker Punch per PS4, in particolare Legends e New Game+: il primo è il multiplayer cooperativo, che viene aggiunto al gioco attraverso una modalità specifica completamente nuova. La seconda, come abbiamo detto, è l'opzione che consente di ripercorrere il gioco dopo averlo concluso con potenziamenti e novità aggiuntive.