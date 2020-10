Fortnite, come ottenere 150 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 9 ottobre 2020

Nella giornata di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, potrete ottenere 150 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Una somma davvero interessante e che si rivelerà particolarmente utile in questi giorni, quando nuove skin di Halloween 2020 arriveranno su Battaglia Reale.



Vediamo allora come procedere: innanzitutto i primi 50 V-buck (che in caso di enorme fortuna diventeranno 100 V-buck) potranno essere ottenuti semplicemente effettuando l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo, da qualsiasi piattaforma di gioco. Beh, eccetto macOS: lì Salva il Mondo non è più disponibile da un po'.



Gli altri 100 V-buck andranno ottenuti attraverso tre diverse sfide a tempo limitato presso Pietralegno, Tavolaccia e Montespago. Avrete di tempo fino alla notte tra il 9 e il 10 ottobre 2020; Montespago è il mondo più avanzato del titolo di Epic Games, dunque preparatevi psicologicamente e con armi adeguate.



Ecco la missione da completare a Pietralegno:

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 19); 30 V-buck come ricompensa