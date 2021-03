Among Us: fan lo ha trasformato in un gioco per Game Boy Color

Un fan di Among Us, lo youtuber @LumpyTouch, ha trasformato il gioco in qualcosa di completamente diverso da ciò che abbiamo conosciuto fino a oggi: un platform 2D con la grafica e il sonoro da Game Boy Color. Si chiama Super Imposter Bros. ed è stato realizzato utilizzando il tool GB Studio.

Il gioco è stato sviluppato da @LumpyTouch, che si è occupato del design, e ha visto la collaborazione di Danee alla programmazione e di @_melonadem alla musica. Considerate che il gioco non è finanziato da InnerSloth, quindi non è ufficiale, nonostante gli sviluppatori di Among Us abbiano dimostrato di gradire enormemente il progetto, stando ai commenti pubblicati su Twitter. Se è piaciuto a loro, perché non dovrebbe piacere a voi?

Potete vedere il trailer di Super Imposter Bros. allegato al tweet sottostante:

Come specificato da @LumpyTouch, Super Imposter Bros. non è ancora disponibile per il download. Lo sarà presto e sarà rilasciato in forma completamente gratuita.