Animal Crossing: Pocket Camp, Fotocamera AR e Baita AR: arriva la realtà aumentata

Animal Crossing: Pocket Camp ha visto l'introduzione delle nuove modalità Fotocamera AR e Baita AR, che portano la realtà aumentata nel gioco per creare possibilità inedite e accattivanti.

Capace di totalizzare 25 milioni di download solo nelle prime settimane, Animal Crossing: Pocket Camp continua dunque ad aggiornarsi per mantenere alto il coinvogimento dei suoi numerosissimi utenti, e lo fa ricorrento a una tecnologia sofisticata come l'AR.

Durante gli scorsi tre anni, il gioco free-to-start Animal Crossing: Pocket Camp per smart device ha offerto relax istantaneo e divertimento al campeggio dei giocatori, direttamente dal palmo della loro mano. Dall'arredamento fino alle gioie del campeggiare, passando per le attività all'aria aperta come la pesca o il collezionismo di insetti, i giocatori hanno portato il proprio tocco personale alle aree da campeggiatore.

Come i campeggiatori veterani ben sanno, Animal Crossing: Pocket Camp include volti familiari tra i personaggi preferiti della serie Animal Crossing. Ora il gioco porta in vita alcuni di questi simpatici animali nelle maniere più varie grazie alla Fotocamera AR e alla Baita AR. Grazie alla Fotocamera AR, i giocatori potranno scegliere uno scorcio di mondo reale e posizionare i propri amici e pezzi di arredamento preferiti di Animal Crossing: Pocket Camp per scattare una fotografia.

Grazie alla Baita AR, i giocatori saranno in grado di entrare nello stesso spazio dei propri amici animali e passare un po' di tempo con loro. I giocatori creeranno una Baita, scegliendo arredamento e dettagli, in cui invitare fino ad otto personaggi differenti con cui trascorrere del tempo. Potranno inoltre sovrapporre la porta della Baita ovunque nel mondo reale, "entrando" così nel proprio spazio ed esplorando la propria Baita AR.

Ma non è tutto! A partire da oggi, saranno disponibili aree addizionali nei campeggi dei giocatori in Animal Crossing: Pocket Camp per piazzare oggetti e arredi, perciò sarà disponibile molto più spazio per la personalizzazione e per godersi la natura. Inoltre, chiunque fosse curioso di prender parte per la prima volta alla vita campestre, o anche i giocatori già presenti da un po', potranno godere di un mese gratuito del Piano Arredi & Moda, normalmente disponibile al prezzo di 8,99 euro.

Il Piano Arredi & Moda è ottimo per collezionare vestiti e oggetti di arredamento. Uno dei vantaggi di questo piano è la possibilità di scegliere e mangiare cinque biscotti della fortuna al mese tra quelli in vendita fino ad ora. I biscotti della fortuna contengono oggetti di arredamento e vestiti esclusivi. Il piano offre spazio aggiuntivo per gli oggetti, tra gli altri benefit, quindi trattasi di un ottimo modo per immergersi e sperimentare con i divertimenti che il gioco può offrire.