Apex Legends: in futuro potrebbero arrivare meno personaggi, ecco perché

Sin dal lancio avvenuto nel 2019, Apex Legends ha dato il benvenuto a nuovi personaggi giocabili a cadenza regolare, che puntualmente hanno portato una ventata di aria fresca e scosso il metà del battle royale free-to-play di EA e Respawn Entertainment. Le cose tuttavia potrebbero cambiare in futuro, con gli sviluppatori che potrebbero decidere di rallentare il ritmo per l'aggiunta di nuove leggende qualora ritenessero di aver raggiunto un "punto di rottura".

In un'intervista con Dexerto, il senior character designer Devan McGuire ha spiegato che con il passare del tempo e all'aumentare dei personaggi del roster di Apex Legends, diventa sempre più difficile ideare nuove leggende che siano "uniche, ma che non siano troppo forti o troppo di nicchia". McGuire afferma che il gioco potrebbe raggiungere in tal senso un "punto di rottura" dove aggiungere un nuovo personaggio all'inizio di una Stagione potrebbe non essere più sostenibile, specialmente per quanto riguarda il bilanciamento e il livello qualitativo ambito da Respawn.

"Se il pattern attuale continuerà o meno è un punto su cui stiamo discutendo e potrebbe non cambiare, ma non vogliamo saturare il roster", afferma McGuire.

Apex Legends, un'immagine di Newcastle

Vi ricordiamo che la Stagione 13 di Apex Legends, Saviors, aprirà i battenti i prossimi 10 maggio, dando il benvenuto a Newcastle, il nuovo personaggio giocabile.

Questo mese inoltre debutterà anche Apex Legends Mobile, la versione per iOS e Android del battle royale.