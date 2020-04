Apex Legends: la Stagione 5 "La fortuna degli Audaci" si presenta in trailer e dettagli

Apex Legends raggiunge la sua Stagione 5 con "La fortuna degli Audaci", che ha ora una data di uscita e si presenta anche con un trailer che spiega qualcosa sulla storia dietro ai nuovi eventi che caratterizzano questo nuovo frammento di storia dello sparatutto multiplayer online di Respawn Entertainment.

La fortuna degli Audaci, ovvero la Stagione 5 di Apex Legends, verrà rilasciata martedì 12 maggio per PlayStation 4, Xbox One e PC ed espanderà ulteriormente il suo sostrato narrativo con questa nuova aggiunta in termini di contenuti ed eventi.

Qualche dettaglio su questi elementi narrativi possiamo ottenerlo guardando il nuovo trailer di Storie di Frontiera, riportato qui sopra, che si addentra lungo il percorso della nuova Leggenda Loba verso l'Apex Arena.

Un'astuta ladra la cui vita si trasforma in una ricerca di vendetta quando trova ad affrontare la sua nemesi Revenant negli Apex Games. La missione di Loba nasce dalla perdita dei suoi genitori e dal suo bisogno di scoprire quali segreti si celano all'interno dell'arena.

Apex Legends Stagione 5 - La Fortuna degli Audaci arriverà il 12 maggio: i videogiocatori troveranno una nuova modalità di gioco, Quests, che consentirà di cercare tesori e di trovare le risposte in ogni stagione. "Coloro che completeranno il viaggio saranno ampiamente ricompensati", si legge nel comunicato di EA e Respawn.

Con l'inizio della Stagione 5 arriva anche la Serie 4 delle Leghe Classificate. I giocatori possono accettare nuove sfide nelle Series che inizieranno nel Kings Canyon prima di tornare ai Confini del Mondo a giugno. Le Serie Classificate 4 continueranno a porre l'accento sui premi per i videogiocatori competitivi per l'impegno che dimostrano in Apex Legends. Tutte le informazioni sulla Serie 4 delle Leghe Classificate sono disponibili sul blog ufficiale.

Gli appassionati possono vedere alcune dei migliori videogiocatori di Apex Legends o competere loro stessi, prima del lancio della Stagione 5, questo fine settimana nel Torneo Online #5 delle Apex Legends Global Series. A partire da sabato 2 maggio 2020, i migliori contendenti tra cui TSM, Complexity, Team Liquid, Rogue e altri si sfideranno in diretta sui canali Twitch e YouTube di Apex Legends.

Sulla Stagione 5, è emerso nei giorni scorsi che porterà sorprese per i fan di Titanfall, dunque siamo curiosi di scoprire qualcosa di più al riguardo.