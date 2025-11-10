Apple prepara una fotocamera da 100MP con tecnologia LOFIC, sarà una corsa contro il tempo

Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda di Cupertino mira a rendere la propria fotocamera completamente "in-house", seguendo la stessa strategia che l'ha portata a creare chip personalizzati come gli A-series, i modem C1 e C1X 5G e il chip wireless N1 . Attualmente, Apple si affida a Sony come unico fornitore per le fotocamere dei suoi iPhone, ma in futuro potrebbe collaborare anche con Samsung, con una produzione di massa prevista per il 2027 .

Apple sta lavorando a una fotocamera da 100 megapixel sviluppata internamente, basata sulla tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), una soluzione avanzata progettata per migliorare la gamma dinamica e la gestione della luce nei sensori fotografici.

Apple e il ritardo sulla produzione della fotocamera da 100MP

Il progetto del sensore da 100MP, però, non dovrebbe concretizzarsi prima del 2028, secondo quanto riportato da un tipster su Weibo. Questo ritardo temporale colloca Apple dietro ai principali competitor, che sembrano essere più avanti nello sviluppo di tecnologie simili. Samsung, ad esempio, starebbe preparando un sensore LOFIC da 200MP con dimensioni di 1/1.1 pollici, il cui debutto è previsto tra il 2026 e il 2027.

Allo stesso modo, Sony, OPPO e Vivo stanno lavorando a proprie versioni della tecnologia. Nonostante il ritardo, Apple potrebbe compensare con l'ottimizzazione hardware-software che da sempre caratterizza i suoi dispositivi. Il sensore da 100MP dovrebbe inoltre integrare un sistema di apertura variabile, già previsto per gli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max del prossimo anno.