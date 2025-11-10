Disponibile la nuova patch di Hollow Knight: Silksong, vediamo cosa fa

La novità principale è la revisione completa della traduzione cinese , che ci tocca relativamente. Particolari le modalità con cui è stato modificata: aggiungendo una mod creata dai fan, chiamata Team Cart Fix.

Team Cherry ha annunciato un nuovo aggiornamento per Hollow Knight: Silksong , disponibile da subito per PC, ma che a breve sarà lanciato anche su console, dove è in attesa di approvazione.

Cosa fa la patch?

Per il resto, l'aggiornamento introduce numerosi miglioramenti tecnici e correzioni. Il gioco passa ora al nuovo sistema di input di Unity, che migliora il supporto ai controller: sono stati aggiunti effetti di vibrazione e il riconoscimento di più dispositivi, anche se possono persistere alcuni problemi minori.

Sono stati aggiunti nuovi livelli di dithering (con impostazione predefinita su "basso") e un effetto film grain nelle opzioni avanzate, disattivato di default. Inoltre, sono state corrette le traduzioni in tutte le lingue.

Sul fronte del gameplay, sono stati risolti diversi bug: ora Styx consegna correttamente i rosari, gli Occhi del Druido si equipaggiano come previsto, e alcuni attacchi o stati speciali non si bloccano più o non si disattivano erroneamente. Sono stati corretti anche problemi legati al legame con il Multibinder, migliorandone il tempo di attivazione e il comportamento iniziale, mentre la Corona della Purezza ha ora una maggiore durata.

Altri interventi riguardano nemici e boss: Gurr the Outcast ha un attacco rivisto per renderlo meno statico, il Beast Crest e le abilità Rune Rage e Thread Storm ora infliggono i danni corretti, e sono stati risolti casi rari di perdita o recupero imprevisto del controllo del personaggio.

Infine, sono stati sistemati numerosi bug minori: problemi con le consegne dei corrieri, nemici spinti attraverso il pavimento, uso dell'arpione contro i boss, e la Maschera Fratturata che non proteggeva correttamente dai pericoli elettrici. L'aggiornamento include anche diversi piccoli ritocchi generali per migliorare l'esperienza complessiva di gioco.