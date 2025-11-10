36

Disponibile la nuova patch di Hollow Knight: Silksong, vediamo cosa fa

Team Cherry ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Hollow Knight: Silksong, attualmente disponibile per PC, ma presto anche per console.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/11/2025
Hornet, la protagonista di Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Articoli News Video Immagini

Team Cherry ha annunciato un nuovo aggiornamento per Hollow Knight: Silksong, disponibile da subito per PC, ma che a breve sarà lanciato anche su console, dove è in attesa di approvazione.

La novità principale è la revisione completa della traduzione cinese, che ci tocca relativamente. Particolari le modalità con cui è stato modificata: aggiungendo una mod creata dai fan, chiamata Team Cart Fix.

Cosa fa la patch?

Per il resto, l'aggiornamento introduce numerosi miglioramenti tecnici e correzioni. Il gioco passa ora al nuovo sistema di input di Unity, che migliora il supporto ai controller: sono stati aggiunti effetti di vibrazione e il riconoscimento di più dispositivi, anche se possono persistere alcuni problemi minori.

Sono stati aggiunti nuovi livelli di dithering (con impostazione predefinita su "basso") e un effetto film grain nelle opzioni avanzate, disattivato di default. Inoltre, sono state corrette le traduzioni in tutte le lingue.

Hollow Knight: Silksong, la recensione del miglior metroidvania 2D mai realizzato Hollow Knight: Silksong, la recensione del miglior metroidvania 2D mai realizzato

Sul fronte del gameplay, sono stati risolti diversi bug: ora Styx consegna correttamente i rosari, gli Occhi del Druido si equipaggiano come previsto, e alcuni attacchi o stati speciali non si bloccano più o non si disattivano erroneamente. Sono stati corretti anche problemi legati al legame con il Multibinder, migliorandone il tempo di attivazione e il comportamento iniziale, mentre la Corona della Purezza ha ora una maggiore durata.

Altri interventi riguardano nemici e boss: Gurr the Outcast ha un attacco rivisto per renderlo meno statico, il Beast Crest e le abilità Rune Rage e Thread Storm ora infliggono i danni corretti, e sono stati risolti casi rari di perdita o recupero imprevisto del controllo del personaggio.

Infine, sono stati sistemati numerosi bug minori: problemi con le consegne dei corrieri, nemici spinti attraverso il pavimento, uso dell'arpione contro i boss, e la Maschera Fratturata che non proteggeva correttamente dai pericoli elettrici. L'aggiornamento include anche diversi piccoli ritocchi generali per migliorare l'esperienza complessiva di gioco.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Disponibile la nuova patch di Hollow Knight: Silksong, vediamo cosa fa