Assassin's Creed Mirage non conterrà gioco d'azzardo o lootbox, Ubisoft chiarisce

Ubisoft ha diramato un comunicato stampa in cui chiarisce la questione della classificazione assegnata ad Assassin's Creed Mirage, riferendo che il gioco non conterrà gioco d'azzardo o lootbox e che le segnalazioni arrivate in precedenza, evidentemente, sono errori dovuti a una catalogazione ancora provvisoria.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Assassin's Creed Mirage era comparso su Xbox Store dotato di una sorprendente classificazione "solo per adulti", a causa soprattutto della presenza di gioco d'azzardo con denaro reale e contenuti simili, almeno a giudicare dalla descrizione sintetica associata al prodotto sul digital delivery in questione.

La classificazione era chiaramente provvisoria, vista anche la quantità di tempo che intercorre ancora dall'uscita, ma la descrizione poneva sicuramente degli interrogativi.

Ebbene, non sappiamo bene perché tali contenuti siano comparsi nella descrizione ma Ubisoft ha riferito che "si tratta di un errore, perché i gioco è attualmente in attesa di classificazione", come si legge nel comunicato diffuso oggi. Questa è la comunicazione ufficiale da parte di Ubisoft:

"In seguito all'annuncio di Assassin's Creed Mirage durante l'Ubisoft Forward, alcune pagine di store hanno erroneamente mostrato il gioco in preordine con una classificazione ESRB Adults Only.

Assassin's Creed Mirage è ancora in attesa di classificazione, Ubisoft vuole rassicurare i giocatori sul fatto che nel gioco non sono presenti giochi d'azzardo o lootbox".

L'allarme dovrebbe dunque essere definitivamente rientrato e Assassin's Creed Mirage non dovrebbe contenere alcun riferimento al gioco d'azzardo, almeno in versione "reale", ovvero con denaro vero o elementi simili. Per quanto riguarda la classificazione, rimaniamo in attesa di informazioni da ESRB e PEGI, ma considerando la scala della produzione è improbabile che possa puntare a una fascia per soli adulti.

Per il resto, potete ricevere varie informazioni su Assassin's Creed Mirage leggendo la nostra anteprima sul nuovo capitolo che torna alle origini della serie.