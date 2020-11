Assassin's Creed Valhalla, recensioni positive: Ubisoft ha vinto la sfida?

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile a partire da domani sulla maggior parte delle piattaforme e così i tantissimi videogiocatori che aspettavano con trepidazione questa nuova produzione targata Ubisoft potranno finalmente toccare con mano il risultato del duro lavoro della casa francese e delle sue tantissime sedi dislocate.

Nel frattempo le recensioni di Assassin's Creed Valhalla sono molto positive, inclusa la nostra, con metascore attualmente pari a 82 (PS4 e Xbox One) e 85 (PC e Xbox Series X). Possiamo parlare di una sfida vinta, in attesa del verdetto del mercato; ma un risultato del genere non era affatto scontato.

Se infatti tantissime altre produzioni tripla A hanno preferito optare per un rinvio a causa degli inevitabili rallentamenti e delle difficoltà legati alla pandemia internazionale, vedi ad esempio Cyberpunk 2077, gli sviluppatori Ubisoft hanno preferito rimboccarsi le maniche.

Il frutto del loro lavoro, immaginiamo particolarmente concitato e impegnativo in questi ultimi mesi, si pone come un capitolo tremendamente ambizioso per la serie Assassin's Creed, dotato di una mappa enorme e tuttavia capace di intrattenerci in maniera coinvolgente grazie all'ottima trama.

Certo, la mancanza delle necessarie rifiniture, dovuta proprio a una lavorazione travagliata, ha reso le fasi iniziali della campagna meno brillanti di quanto sarebbe stato lecito attendersi e anzi persino approssimative in tante meccaniche e interazioni complesse come quelle relative alle battaglie su larga scala, con tanti personaggi coinvolti.

Con il passare delle ore, però, il gioco rivela il proprio potenziale e una serie di novità non banali, come il sistema di combattimento più impegnativo e sfaccettato grazie alla stamina che si svuota in fretta, come nei soulslike, e alla possibilità di impugnare due armi differenti oppure di utilizzare uno scudo per modificare il proprio stile di lotta.

E poi c'è l'ambientazione dell'Inghilterra del IX secolo, estremamente affascinante ed evocativa nei suoi incredibili paesaggi, ulteriormente valorizzati da un comparto tecnico che su PC, al netto di qualche inevitabile magagna, non può contare su chissà quanti rivali.

Insomma, Assassin's Creed Valhalla chiude l'ultima trilogia del franchise in maniera sorprendente mentre si apre per forza di cose la discussione su quale sarà il futuro di questa proprietà intellettuale, così celebre eppure così criticata, spesso ingiustamente. Dove ci porterà il prossimo viaggio nell'Animus? Parliamone.