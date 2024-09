Astro Bot festeggia il lancio su PS5 con un divertente trailer live action

Sony ha pubblicato un divertente trailer live action per celebrare il lancio di Astro Bot, disponibile a partire da oggi in esclusiva su PS5. Il video, che si presenta nella forma di uno spot televisivo da trenta secondi, è accompagnato dalle note di una simpatica rivisitazione di "Under Pressure".

Il brano dei Queen con David Bowie anticipa nel trailer l'arrivo di Astro Bot e del suo esercito di robottini, che irrompono nella noiosa e schematica quotidianità di un grande ufficio e di una scuola per portare un messaggio particolarmente significativo: "Play will find a way", il gioco troverà una strada.

E infatti alla fine del video scopriamo che la strada è stata trovata, visto che un intero quartiere sta passando la serata in compagnia della strepitosa avventura firmata Team Asobi, riscoprendo appunto il piacere del gioco.