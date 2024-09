La patch 7 non sarà l'ultima per Baldur's Gate 3, conferma Larian Studios

Larian Studios ha appena pubblicato la patch 7 di Baldur's Gate 3 . Molti si aspettavano che fosse l'ultima, ma lo studio ha dichiarato che c'è ancora altro in arrivo , anche se non ha specificato cosa. Quindi non ci sono dettagli in merito ai prossimi aggiornamenti del gioco, che potrebbero avere dimensioni differenti.

Cosa bolle in pentola

La patch 7 di Baldur's Gate 3 ha introdotto il supporto ufficiale per le mod, nonché dei nuovi finali per le partite giocate da malvagi, dei miglioramenti per la modalità Honour e delle nuove Legendary Actions. Inoltre è stato migliorato il gameplay quando si gioca in split screen.

Larian non è al lavoro su Baldur's Gate 4, progetto che Hasbro affiderà a un altro team di sviluppo. Attualmente lo studio dei Divinity sta lavorando su di un altro progetto (anzi, altri due), ma non ha detto molto in merito, considerando che dovrebbero trovarsi ancora in fase embrionale.

A confermare l'arrivo di altri aggiornamenti per Baldur's Gate 3 è stato il direttore editoriale Michael Douse su X, che ha scritto: "Buone notizie ragazzi, non è l'ultimo aggiornamento", citando un articolo di PC Gamer che lo definiva tale. Quindi ha aggiunto: "Non possiamo parlare di ciò che è in cantiere per il gioco perché metteremmo sotto pressione gli sviluppatori, ma ci sono cose che abbiamo detto che avremmo fatto che sono ancora in lavorazione, devono solo essere cotte dallo chef."

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.