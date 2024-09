Warhammer 40.000: Space Marine 2 a confronto con il primo episodio, vediamo le differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto fra Warhammer 40.000: Space Marine 2 e il primo episodio, l'originale Space Marine del 2011, per consentirci di apprezzare le tante differenze e i miglioramenti che Saber Interactive ha apportato all'esperienza.

Al di là della ricchezza visiva garantita dal motore grafico Swarm, capace di rappresentare sullo schermo il caos di una vera e propria battaglia su larga scala in maniera davvero sorprendente, la resa visiva degli Space Marine è cambiata in maniera drammatica nel sequel.

Volendo fare un paragone, è un po' come se nell'originale Space Marine controllassimo delle miniature di Warhammer 40K e nel nuovo capitolo dei veri soldati corazzati dell'Imperium, anche per via di uno stile che nel primo caso era più fumettoso.

Cambiano naturalmente anche i nemici e la loro quantità: nel 2011 abbiamo affrontato orde di Orki, mentre in Space Marine 2 la principale minaccia è rappresentata dallo sciame dei Tiranidi e ciò produce sequenze particolarmente movimentate.