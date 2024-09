L'open beta di Call of Duty: Black Ops 6 è ora disponibile su tutte le piattaforme, scaricabile gratuitamente dagli utenti PC, PlayStation e Xbox. In realtà su Steam servirà ancora un po' di pazienza: probabilmente lo sblocco avverrà alle 19.00, ora italiana.

Presentata con il trailer che potete vedere qui sotto, la beta aperta di Call of Duty: Black Ops 6 consentirà di provare in anteprima, da oggi al 9 settembre, tutte e otto le nuove mappe realizzate per le modalità multiplayer.

Non solo: gli utenti avranno anche modo di sperimentare l'interessante novità rappresentata dalla funzionalità Omnimovement, che permette ai personaggi di Call of Duty: Black Ops 6 di lanciarsi in qualsiasi direzione in stile Max Payne.