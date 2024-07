ASUS supporterà il controllo dell'illuminazione dinamica di Windows 11 sulle sue schede madri, addio alla doppia app

Possedere un PC desktop equipaggiato con componenti e periferiche dotate di illuminazione RGB è sicuramente un vantaggio per gli utenti che ripongono grande attenzione sull'estetica della propria macchina da gioco. Per accontentare gli occhi però, si va spesso incontro ad un grande problema: la necessità di avere più applicazioni che controllino gli effetti luminosi, specialmente in presenza di componenti di diversi brand, può diventare un ostacolo. I possessori di una scheda madre ASUS potranno però tirare un sospiro di sollievo: l'azienda sta infatti testando il supporto a RGB Windows Dynamic Lighting sul proprio hardware che eliminerà la necessità di installare app dedicate al controllo dell'illuminazione dinamica.

Tanti LED, una sola app

ASUS supporterà la funzionalità Dynamic Lighting di Windows 11, che consente agli utenti del sistema operativo Microsoft di controllare l'illuminazione RGB senza dover ricorrere ad un software dedicato.



L'azienda taiwanese ha iniziato a testare questa novità sulle beta dei BIOS per le schede madri AMD 600 e Intel 700: grazie a Dynamic Lightning, aggiunta da Microsoft lo scorso settembre, è possibile controllare l'illuminazione delle componenti e delle periferiche direttamente da un pannello di Windows, il tutto grazie al supporto dello standard HID LampArray sviluppato in collaborazione con produttori come Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer e Twinkly.

L'aggiornamento ufficiale del BIOS per le schede madri ASUS dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane e, come abbiamo già anticipato, i più curiosi possono già provare la versione beta che introduce il supporto.

Al momento Dynamic Lightning permette un controllo piuttosto basilare e nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere aggiornato con nuove funzionalità. Per chi non vuole installare software proprietari come Armoury Crate, magari sovrapposto a tanti altri, l'occasione è però ghiottissima.

A proposito di illuminazione RGB, il nuovo ASUS ROG Zephyrus G14 offre una delle soluzioni più efficaci del suo segmento grazie alla Slash Lighting, una striscia luminosa suddivisa in 28 Mini LED e 7 zone.