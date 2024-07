Pokémon GO presto potrebbe accogliere il Dynamax di Pokémon da Spada e Scudo

Pokémon GO a breve potrebbe includere le trasformazioni Dynamax e forse anche ulteriori mostriciattoli di ottava generazione da Pokémon Spada e Scudo. Perlomeno questo è quanto suggerisce un'immagine promozionale pubblicata da Niantic per festeggiare l'imminente ottavo anniversario del titolo mobile.

L'artwork, che trovate qui sotto, mostra un Wartortle gigante, circondato dall'aura viola tipica dei Pokémon che si sono trasformati con il Dynamax. Per chi non lo sapesse, si tratta di una meccanica chiave introdotta per l'appunto con i giochi di ottava generazione, che, oltre a ingigantire i Pokémon, gli dona una potenza nettamente maggiore, un asso nella manica che gli allenatori possono sfruttare per ribaltare le sorti di un match e che potrebbe rivelarsi altrettanto impattante nelle dinamiche di Pokémon GO.