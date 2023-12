Atari 50: The Anniversary Celebration, disponibile l'aggiornamento che aggiunge dodici giochi

Si tratta di una selezione eterogenea, che comprende giochi commerciali e alcuni degli homebrew più celebri realizzati dalla comunità per Atari 2600 . Ci sono anche dei prototipi, ossia dei giochi mai arrivati sul mercato, come Aquaventure e Save Mary.

I giochi aggiunti

Ecco l'elenco completo dei giochi aggiunti con l'aggiornamento:

Adventure II (homebrew) 2600

Bowling 2600

Double Dunk 2600

Maze Craze 2600

Miniature Golf 2600

MotoRodeo 2600

Aquaventure (prototype) 2600

Save Mary (prototype) 2600

Super Football 2600

Return to Haunted House (homebrew) 2600

Circus Atari 2600

Warbirds Lynx

Atari ha anche promesso che in futuro arriveranno ulteriori aggiornamenti gratuiti, che espanderanno ulteriormente il parco titoli della raccolta e aggiungeranno interviste e dietro le quinte della storia della compagnia.

L'aggiornamento gratuito di Atari 50: The Anniversary Collection è disponibile per tutte le versioni del gioco: Nintendo Switch, Xbox One e Series X|S, PlayStation 4|5, Windows PC via Steam ed Epic Games Store.