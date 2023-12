Death Stranding 2: Hideo Kojima è a Los Angeles per i Game Awards 2023, trailer in arrivo?

Hideo Kojima è a Los Angeles e con altissima probabilità sarà presente ai The Game Awards 2023 , dove molti pensano che possa portare un nuovo trailer di Death Stranding 2 . Per ora non ci sono stati annunci ufficiali in merito, ma l'autore di Snatcher ha pubblicato su X una foto di Los Angeles, mostrando chiaramente la torre TCW, che si trova nelle vicinanze del Peacock Theater, dove si svolgerà l'evento condotto da Geoff Keighley.

Il post di Kojima su X

C'è da dire che Kojima potrebbe anche presentare il gioco che sta sviluppando per Microsoft, considerando anche che Phil Spencer ha anticipato degli annunci relativi a Xbox per la serata. Molti puntano su Death Stranding 2 perché per adesso è quello di cui si è visto di più, ma potrebbero esserci anche delle sorprese.

Del resto è risaputo come Kojima e Keighley siano molto amici, quindi non sarebbe poi così strano se, come già fatto in passato, il designer giapponese avesse concesso ai The Game Awards 2023 il trailer di qualche suo gioco. Del resto è la vetrina ideale per farlo, visto che ogni edizione conta decine di milioni di spettatori.

Detto questo, è giusto specificare che per ora si tratta soltanto di speculazioni nate dalla presenza di Kojima alla manifestazione. Per sapere cosa sarà mostrato e cosa no, non resta che attendere domani notte, quando saranno trasmessi i Game Awards. Preparatevi quindi a fare nottata, visto che lo streaming andrà in onda a partire dall'1:30, ora italiana (quindi da noi sarà già l'8 dicembre). Come sempre vale la pena di ricordare che seguiremo in diretta l'evento con una serata speciale.