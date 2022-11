Atari 50: The Anniversary Celebration: l'emulatore di Jaguar è stato fatto da zero

Una delle caratteristiche più apprezzate della raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration è la presenza di alcuni giochi usciti solo su Atari Jaguar. Parlando con Game Rant, Chris Kohler di Digital Eclipse ha svelato che l'emulatore usato per farli girare è stato fatto da zero.

Jaguar è una console che risale al 1994, la prima a essere pubblicizzata come a 64-bit. Finora i suoi giochi non erano stati inclusi in nessuna raccolta ufficiale e, sostanzialmente, erano giocabili solo sull'hardware reale o tramite emulazione. Nella raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration i giocatori possono fruire di nove titoli, tutti posizionati nel loro contesto storico, su di una linea temporale che li rapporta con altre uscite.

Così non è difficile riconoscere un clone di Mario Kart o uno di Star Fox, così come alcuni tentativi di modernizzazione dei classici della compagnia. Per inserirli, però, Digital Eclipse ha dovuto sviluppare da zero un emulatore, come raccontato da Kohler:

"Questa è anche la prima volta che i giochi del Lynx e del Jaguar sono giocabili su queste piattaforme. Per l'Atari 50 abbiamo sviluppato da zero un emulatore di Atar Jaguar e questa sarà la prima volta che le persona che non possiedono la console potranno giocare con questi giochi."

Kohler in particolare ha amato poter inserire Tempest 2000 nella raccolta, per via di alcuni ricordi personali: "Lavorare a questa raccolta mi ha fatto tornare alla mente dei bei ricordi di quando comprai un Atari Jaguar e Tempest 2000 (con un enorme sconto) al Kay-Bee Toys e di quanto mi sia divertito con la brillante rilettura di Tempest di Jeff Minter! Siamo stati felicissimi di aere Tempest 2000 nell'Atari 50."

Se volete saperne di più su questa bella raccolta, leggere la nostra recensione di Atari 50: The Anniversary Celebration.