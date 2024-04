Avatar Frontiers of Pandora: modalità 40 FPS su console e Intel XeSS Super Sampling su PC

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Avatar Frontiers of Pandora. Si tratta dell'update 3.2 e introduce varie novità nel gioco a mondo aperto. Tra le novità più importanti, vi è il supporto alla modalità 40 FPS per PS5 e Xbox Series X|S e l'introduzione dell'Intel XeSS Super Sampling su PC.

La patch 3.2 di Avatar Frontiers of Pandora pesa: