Dopo Final Fantasy 16, il prossimo gioco di Yoshi-P potrebbe essere allegro e leggero

Ora che è stato pubblicato il secondo e ultimo DLC di Final Fantasy 16 , di cosa si occuperà il team di sviluppo? Non abbiamo conferme ufficiali a riguardo e non ci sono stati annunci, ma pare che il prossimo progetto potrebbe essere diverso, qualcosa di più allegro e leggero .

La traduzione di Final Fantasy 16

Nel corso dell'intervista, Michael-Cristopher Koji Fox ha anche svelato qualche dettaglio aggiuntivo sul processo di traduzione di Final Fantasy 16, confermando che la sceneggiatura è stata prima scritta in giapponese dal direttore creativo del gioco, Kazutoyo Maehiro, e poi tradotta in inglese.

Una volta terminata la traduzione, il team ha esaminato ogni riga per assicurarsi che la traduzione catturasse le intenzioni dello scrittore, mantenendo al contempo l'atmosfera da dramma medievale occidentale ispirata a spettacoli televisivi come Game of Thrones e The Last Kingdom.

Ricordiamo che Final Fantasy 16 è un gioco esclusivo PS5, al momento, ma è previsto anche per PC.